    JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Delphine Lee kappte am Mittwoch ihre Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 1,4 Prozent. Ihre Prognose für die Kernkapitalquote stockte sie in ihrer Nachbetrachtung des Quartalsberichts allerdings auf./rob/ag/gl

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Delphine Lee
    Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 87
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


