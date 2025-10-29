JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Delphine Lee kappte am Mittwoch ihre Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 1,4 Prozent. Ihre Prognose für die Kernkapitalquote stockte sie in ihrer Nachbetrachtung des Quartalsberichts allerdings auf./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 67,19EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte