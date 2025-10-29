PSI AG: Höhere Einmalaufwendungen 2025 erwartet!
PSI Software SE plant für 2025 strategische Investitionen, die kurzfristig höhere Kosten verursachen, jedoch langfristig Wachstum und Effizienz versprechen.
Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online
- PSI Software SE erwartet im Geschäftsjahr 2025 höhere Einmalaufwendungen aufgrund von Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Investment Agreement mit Warburg Pincus.
- Die Transaktionskosten werden voraussichtlich einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag betragen und belasten sowohl das unbereinigte EBIT als auch das Konzernergebnis.
- Rückstellungen für diese Einmalaufwendungen sind im Bericht zum 3. Quartal enthalten, der am 30. Oktober 2025 veröffentlicht wird.
- Warburg Pincus stellt PSI finanzielle Mittel über bestehende Kreditlinien zur Verfügung, um die Transaktionskosten zu finanzieren.
- Im Segment Grid & Energy Management wurde ein Kostensenkungsprogramm initiiert, das zusätzliche Einmalaufwendungen von etwa 12 Millionen Euro verursacht.
- Trotz der Einmalaufwendungen erwartet PSI für 2025 ein Wachstum des Auftragseingangs und Umsatzes um etwa 10 % sowie eine bereinigte EBIT-Marge von etwa 4 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei PSI AG ist am 30.10.2025.
Der Kurs von PSI AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im Plus.
