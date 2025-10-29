45 0 Kommentare SANY erreicht Meilenstein: Doppellisting in Hongkong treibt Expansion voran

SANY Heavy Industry feiert einen Meilenstein: Die Doppellistung an der Hong Kong Stock Exchange markiert einen bedeutenden Schritt in der internationalen Expansion des Unternehmens.

SANY Heavy Industry wurde am 28. Oktober 2025 an der Hong Kong Stock Exchange notiert und erreicht damit eine „A+H"-Doppellistung.

Das Unternehmen hat rund 632 Millionen H-Aktien zu einem Preis von 21,30 HKD pro Aktie ausgegeben und 21 Cornerstone-Investoren angezogen, die insgesamt 759 Millionen USD investierten.

Die Börsenzulassungszeremonie wurde von Führungskräften der SANY Group und Regierungsvertretern besucht, die gemeinsam den Startgong läuteten.

Xiang Wenbo, Vorstandsvorsitzender von SANY, betonte das Vertrauen des Kapitalmarktes und die Möglichkeit, internationale Finanzierungskanäle zu erweitern.

SANY ist der drittgrößte Baumaschinenhersteller weltweit und der größte in China, mit einem jährlichen Wachstum der Auslandsumsätze von 15,2 %.

Das Unternehmen plant, die Rolle Hongkongs als internationalen Finanzplatz zu nutzen, um seine Globalisierungsstrategien weiter voranzutreiben.





