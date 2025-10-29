Börsen Update
Börsen Update Europa - 29.10. - FTSE Athex 20 stark +3,51 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:49) bei 24.259,42 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: Mercedes-Benz Group +6,72 %, Deutsche Bank +3,78 %, Siemens Energy +2,58 %
Flop-Werte: adidas -4,52 %, Zalando -2,66 %, SAP -1,96 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.163,77 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: DWS Group +4,75 %, Aurubis +3,13 %, Gerresheimer +2,38 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -3,15 %, HENSOLDT -2,78 %, RENK Group -1,79 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.710,26 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +4,59 %, Elmos Semiconductor +2,58 %, Kontron +2,31 %
Flop-Werte: HENSOLDT -2,78 %, SAP -1,96 %, 1&1 -1,57 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:49) bei 5.722,33 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: Adyen Parts Sociales +8,01 %, Mercedes-Benz Group +6,72 %, Deutsche Bank +3,78 %
Flop-Werte: adidas -4,52 %, SAP -1,96 %, Wolters Kluwer -1,89 %
Der ATX steht bei 4.695,10 PKT und verliert bisher -0,08 %.
Top-Werte: Lenzing +1,59 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,48 %, OMV +1,23 %
Flop-Werte: PORR -1,32 %, voestalpine -1,20 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,12 %
Der SMI bewegt sich bei 12.331,25 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: Amrize +3,88 %, Holcim +0,78 %, Alcon +0,65 %
Flop-Werte: Logitech International -4,36 %, Swiss Re -1,76 %, UBS Group -1,39 %
Der CAC 40 steht bei 8.207,31 PKT und verliert bisher -0,07 %.
Top-Werte: Capgemini +2,57 %, Societe Generale +1,73 %, Stellantis +1,03 %
Flop-Werte: Thales -2,76 %, Air Liquide -1,32 %, Dassault Systemes -1,26 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:26) bei 2.778,99 PKT und fällt um -0,29 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,98 %, Getinge (B) +1,03 %, AstraZeneca +0,79 %
Flop-Werte: SKF (B) -3,58 %, SSAB Registered (A) -2,13 %, Telia Company -1,16 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.020,00 PKT und steigt um +3,51 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,57 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,34 %, Public Power +1,90 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,86 %, Viohalco -1,34 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,26 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.