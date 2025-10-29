Börsen Update Europa - 29.10. - FTSE Athex 20 stark +3,51 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.163,77 PKT und fällt um -0,06 %. Top-Werte: DWS Group +4,75 %, Aurubis +3,13 %, Gerresheimer +2,38 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -3,15 %, HENSOLDT -2,78 %, RENK Group -1,79 %

Der DAX steht aktuell (13:59:49) bei 24.259,42 PKT und steigt um +0,01 %. Top-Werte: Mercedes-Benz Group +6,72 %, Deutsche Bank +3,78 %, Siemens Energy +2,58 % Flop-Werte: adidas -4,52 %, Zalando -2,66 %, SAP -1,96 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.710,26 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +4,59 %, Elmos Semiconductor +2,58 %, Kontron +2,31 %

Flop-Werte: HENSOLDT -2,78 %, SAP -1,96 %, 1&1 -1,57 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:49) bei 5.722,33 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +8,01 %, Mercedes-Benz Group +6,72 %, Deutsche Bank +3,78 %

Flop-Werte: adidas -4,52 %, SAP -1,96 %, Wolters Kluwer -1,89 %

Der ATX steht bei 4.695,10 PKT und verliert bisher -0,08 %.

Top-Werte: Lenzing +1,59 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,48 %, OMV +1,23 %

Flop-Werte: PORR -1,32 %, voestalpine -1,20 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,12 %

Der SMI bewegt sich bei 12.331,25 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: Amrize +3,88 %, Holcim +0,78 %, Alcon +0,65 %

Flop-Werte: Logitech International -4,36 %, Swiss Re -1,76 %, UBS Group -1,39 %

Der CAC 40 steht bei 8.207,31 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: Capgemini +2,57 %, Societe Generale +1,73 %, Stellantis +1,03 %

Flop-Werte: Thales -2,76 %, Air Liquide -1,32 %, Dassault Systemes -1,26 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:26) bei 2.778,99 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,98 %, Getinge (B) +1,03 %, AstraZeneca +0,79 %

Flop-Werte: SKF (B) -3,58 %, SSAB Registered (A) -2,13 %, Telia Company -1,16 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.020,00 PKT und steigt um +3,51 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,57 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,34 %, Public Power +1,90 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,86 %, Viohalco -1,34 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,26 %