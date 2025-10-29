Fortive - Aktie zieht deutlich an - 29.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Fortive Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,29 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Fortive ist ein führendes Industrieunternehmen, das sich auf innovative Technologien zur Effizienzsteigerung spezialisiert hat. Es bietet Lösungen in Messtechnik, Automatisierung und Gesundheitswesen an. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Danaher und Honeywell. Fortives Stärke liegt in seiner Innovationskraft und maßgeschneiderten Lösungen.

Der heutige Anstieg bei Fortive konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,57 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fortive Aktie damit um -0,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fortive einen Rückgang von -21,38 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

Fortive Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,61 % 1 Monat +2,82 % 3 Monate -3,57 % 1 Jahr -18,18 %

Informationen zur Fortive Aktie

Es gibt 338 Mio. Fortive Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,63 Mrd.EUR wert.

Fortive Corporation (“Fortive”) (NYSE: FTV) today announced financial results for the third quarter of 2025. “Fortive delivered solid results in our first quarter as a simpler, more focused company,” said Olumide Soroye, President and CEO. “Our team …

Fortive Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fortive Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fortive Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.