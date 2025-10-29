    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVisa (A) AktievorwärtsNachrichten zu Visa (A)
    JPMORGAN stuft VISA auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa nach Zahlen für das Schlussquartal 2024/25 mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der US-Kreditkartenanbieter habe die Erwartungen locker übertroffen und liege am oberen Ende der eigenen Zielspannen bis darüber hinaus, schrieb Tien-tsin Huang am Mittwoch. Dazu kämen die überraschend hohen Ziele für das neue Geschäftsjahr./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 297,4EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 14:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Tien-tsin Huang
    Analysiertes Unternehmen: VISA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 430
    Kursziel alt: 430
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


