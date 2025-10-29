Australiens großer Plan gegen China: Neue Anlage für Seltene Erden

Der australische Bergbaukonzern Lynas Rare Earths errichtet in Malaysia eine neue Trennanlage für schwere Seltene Erden. Das Unternehmen will damit die wachsende Nachfrage westlicher Industrien bedienen, die nach Alternativen zu China suchen. Bereits im April 2026 soll die Produktion des Elements Samarium beginnen, das für Hochleistungsmagnete in F-35-Kampfjets und anderen Verteidigungstechnologien unverzichtbar ist.

Antwort auf Chinas Monopol

Seltene Erden sind Schlüsselrohstoffe für Smartphones, Elektroautos und moderne Waffensysteme. Fast alle schweren Varianten dieser Metalle – darunter Dysprosium und Terbium – werden derzeit in China veredelt. Lynas betreibt bereits seit 2012 eine Anlage für leichte Seltene Erden in Malaysia und liefert damit als einziger westlicher Anbieter signifikante Mengen außerhalb Chinas.

"Wir werden die Wachstumschancen nutzen, die sich uns bieten", sagte CEO Amanda Lacaze im August. Mit dem neuen Werk will Lynas die Abhängigkeit vom chinesischen Markt weiter verringern.

Zur Finanzierung des Projekts sammelte Lynas 932 Millionen Australische Dollar (rund 614 Millionen US-Dollar) ein. Das Werk soll jährlich bis zu 5.000 Tonnen schwerer Rohstoffe verarbeiten, die aus dem australischen Mt-Weld-Vorkommen sowie künftig aus neuen Lagerstätten in Malaysia stammen. Der Bau wird auf etwa 180 Millionen Australische Dollar geschätzt und aus eigenen Mitteln finanziert.

Konkurrenz und geopolitischer Druck

Auch in den USA wächst der Druck, unabhängiger von China zu werden. Im Juli stieg das US-Verteidigungsministerium bei MP Materials, dem größten amerikanischen Produzenten seltener Erden, ein. Washington will damit eine stabile Versorgung mit Magnetrohstoffen sichern. Zeitgleich unterzeichneten US-Präsident Donald Trump und Japans Premierministerin Sanae Takaichi eine Vereinbarung zur gemeinsamen Sicherung von Lieferketten für Seltene Erden.

Diese geopolitischen Initiativen verdeutlichen den Wettlauf der Industriestaaten um strategische Metalle – ein Wettlauf, den Lynas mit seiner Expansion nach Malaysia aktiv mitgestaltet.

USA verlieren den Vorsprung

Der Schritt wirft Fragen zur geplanten Lynas-Anlage im texanischen Seadrift auf. Trotz einer US-Förderung von 258 Millionen US-Dollar durch das Pentagon steht dieses Projekt wegen Abwasserproblemen und steigender Kosten auf der Kippe. Laut Lacaze kann Lynas in Malaysia "schneller eine größere Bandbreite getrennter schwerer seltener Erden" herstellen als auf einem neuen Standort in den USA.

Neue Partnerschaften für westliche Lieferketten

Um die Lieferkette in den Vereinigten Staaten zu stärken, schloss Lynas kürzlich eine Kooperation mit dem US-Hersteller Noveon Magnetics. Beide Unternehmen wollen gemeinsam Magnetproduktion und Rohstoffverarbeitung ausbauen. Ziel ist eine stabile und unabhängige Versorgung der amerikanischen Verteidigungs-, Auto- und Industriebranche.

Die beiden Firmen erklärten in einer gemeinsamen Mitteilung:

"Wir arbeiten mit Regierungen und Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass diese Lieferkette geschützt und skalierbar bleibt."

Mit der neuen Anlage in Malaysia positioniert sich Lynas als zentraler Akteur im geopolitischen Wettlauf um die Kontrolle über kritische Rohstoffe – und setzt ein deutliches Signal gegen Chinas Dominanz im Markt der seltenen Erden.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion