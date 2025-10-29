    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Gewinner der KI-Revolution?

    525 Aufrufe 525 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apple vor Zahlen: Bank of America hebt Kursziel kräftig an

    Vor den Ergebnissen des vierten Geschäftsquartals steigt die Erwartung an Apple. Die Bank of America rechnet mit starkem iPhone-Absatz, wachsender KI-Dynamik und einem deutlichen Kurspotenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    • Erwartung an Apple vor Quartalszahlen steigt stark.
    • Bank of America hebt Kursziel auf 320 US-Dollar an.
    • Analyst sieht langfristig Wachstum durch KI und iPhone.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Gewinner der KI-Revolution? - Apple vor Zahlen: Bank of America hebt Kursziel kräftig an
    Foto: Unsplash

    Die Bank of America zeigt sich vor der Vorlage von Apples Quartalszahlen am Donnerstag zuversichtlich. Analyst Wamsi Mohan bekräftigt seine Kaufempfehlung für den iPhone-Konzern und hebt das Kursziel deutlich an. Statt bisher 270 US-Dollar je Aktie rechnet er nun mit 320 US-Dollar. Das neue Ziel entspricht einem möglichen Kursanstieg von an die 20 Prozent.

    Apple

    +0,67 %
    +2,30 %
    +6,53 %
    +25,28 %
    +7,44 %
    +48,53 %
    +140,13 %
    +749,97 %
    +9.088,44 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    253,58€
    Basispreis
    1,45
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    287,77€
    Basispreis
    1,70
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mohan sieht Apple trotz seiner Größe langfristig gut aufgestellt. Der Konzern profitiere vom Handel mit künstlicher Intelligenz (KI) und werde sich in diesem Bereich als Marktführer etablieren. Apples Marke, das geschlossene Ökosystem und die starke Kundenbindung verschafften dem Unternehmen weiterhin einen spürbaren Wettbewerbsvorteil.

    "Wir berücksichtigen die Auswirkungen der KI auf die Einnahmen von Apple sowie die Verbesserung potenzieller neuer Produktangebote, während KI in anderen Fällen potenziell disruptiv sein kann", schrieb Mohan.

    "Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung aufgrund der starken Kapitalrendite, der letztendlichen Vorrangstellung im KI-Bereich und der Optionen durch neue Produkte und Märkte."

    Der Analyst geht davon aus, dass sich Apples Gewinn pro Aktie in den kommenden sechs Jahren mehr als verdoppeln kann. Vor dem Ergebnisbericht des vierten Geschäftsquartals erwartet Mohan starke Verkäufe der Modelle iPhone 17 Pro und Pro Max und hat seine Prognose für die Auslieferungen erhöht. Für das laufende Vierteljahr rechnet er mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr.

    Die Apple-Aktie hat sich seit Jahresbeginn um sieben Prozent verbessert. Auch andere Experten sind überwiegend positiv gestimmt. Laut Daten von LSEG empfehlen 33 von 51 Analysten die Aktie zum Kauf oder "starkem Kauf".

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 230,8EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gewinner der KI-Revolution? Apple vor Zahlen: Bank of America hebt Kursziel kräftig an Vor den Ergebnissen des vierten Geschäftsquartals steigt die Erwartung an Apple. Die Bank of America rechnet mit starkem iPhone-Absatz, wachsender KI-Dynamik und einem deutlichen Kurspotenzial.