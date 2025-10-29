Apple vor Zahlen: Bank of America hebt Kursziel kräftig an

Die Bank of America zeigt sich vor der Vorlage von Apples Quartalszahlen am Donnerstag zuversichtlich. Analyst Wamsi Mohan bekräftigt seine Kaufempfehlung für den iPhone-Konzern und hebt das Kursziel deutlich an. Statt bisher 270 US-Dollar je Aktie rechnet er nun mit 320 US-Dollar. Das neue Ziel entspricht einem möglichen Kursanstieg von an die 20 Prozent.

Mohan sieht Apple trotz seiner Größe langfristig gut aufgestellt. Der Konzern profitiere vom Handel mit künstlicher Intelligenz (KI) und werde sich in diesem Bereich als Marktführer etablieren. Apples Marke, das geschlossene Ökosystem und die starke Kundenbindung verschafften dem Unternehmen weiterhin einen spürbaren Wettbewerbsvorteil.

"Wir berücksichtigen die Auswirkungen der KI auf die Einnahmen von Apple sowie die Verbesserung potenzieller neuer Produktangebote, während KI in anderen Fällen potenziell disruptiv sein kann", schrieb Mohan.

"Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung aufgrund der starken Kapitalrendite, der letztendlichen Vorrangstellung im KI-Bereich und der Optionen durch neue Produkte und Märkte."

Der Analyst geht davon aus, dass sich Apples Gewinn pro Aktie in den kommenden sechs Jahren mehr als verdoppeln kann. Vor dem Ergebnisbericht des vierten Geschäftsquartals erwartet Mohan starke Verkäufe der Modelle iPhone 17 Pro und Pro Max und hat seine Prognose für die Auslieferungen erhöht. Für das laufende Vierteljahr rechnet er mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr.

Die Apple-Aktie hat sich seit Jahresbeginn um sieben Prozent verbessert. Auch andere Experten sind überwiegend positiv gestimmt. Laut Daten von LSEG empfehlen 33 von 51 Analysten die Aktie zum Kauf oder "starkem Kauf".

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 230,8EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.



