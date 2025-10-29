Kraftstoffpreise ziehen deutlich an / Höhere Rohölnotierungen und die steigende Heizöl-Nachfrage sorgen für Verteuerung an den Zapfsäulen / Diesel legt kräftig zu (FOTO)
München (ots) - Die Kraftstoffpreise haben seit der vergangenen Woche einen
deutlichen Sprung nach oben gemacht. Dies gilt vor allem für Diesel-Kraftstoff,
der sich doppelt so stark verteuert hat wie Benzin. Wie die aktuelle ADAC
Auswertung von mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland zeigt, kostet ein
Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,677 Euro, das ist ein Plus von
2,1 Cent gegenüber der Vorwoche. Der Dieselpreis kletterte sogar um 4,2 Cent und
liegt aktuell bei 1,607 Euro und damit genau sieben Cent unter dem Preis von
E10.
Hauptursache für den spürbaren Anstieg sind laut ADAC die höheren
Rohölnotierungen. So kostete ein Barrel Rohöl der Sorte Brent in der Vorwoche
nur rund 61 US-Dollar, derzeit liegt der Preis bei über 64 US-Dollar. Der
Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar hat sich dagegen aus Sicht der
Autofahrer sogar leicht verbessert: Der Euro notiert etwas stärker, was isoliert
betrachtet Kraftstoffe an den Zapfsäulen günstiger macht. Dass der Dieselpreis
doppelt so stark geklettert ist wie der Benzinpreis, dürfte auch mit der
einsetzenden Heizperiode und der gestiegenen Nachfrage nach Heizöl
zusammenhängen. Insgesamt ist Diesel nach Ansicht des ADAC überteuert und müsste
um einige Cent günstiger sein.
Autofahrerinnen und Autofahrer sollten abends zur Tankstelle fahren, dann sind
die Kraftstoffpreise im Schnitt bis zu 13 Cent je Liter niedriger sind als
morgens. Der ADAC rät zudem den Fahrern von Benzinern, Super E10 statt Super E5
zu tanken, denn dies spart zusätzlich rund sechs Cent je Liter. Wer unsicher
ist, ob das Fahrzeug Super E10 verträgt, sollte sich an den Hersteller wenden.
Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die
Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen
Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise
gibt es unter http://www.adac.de/tanken .
Pressekontakt:
ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
mailto:aktuell@adac.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6147497
OTS: ADAC
