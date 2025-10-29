UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Bewertung der Aktien werde dem Wachstumspotenzial der Darmstädter nicht gerecht, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das dritte Quartal enthalte im Pharmabereich erstmals die Springworks-Wirkstoffe Ogsiveo und Gomekli./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 114,0EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
