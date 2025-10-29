    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN
    UBS stuft Safran auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 315 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten weniger Zulieferprobleme als einige Wettbewerber, schrieb Ian Douglas-Pennant am Dienstagnachmittag im Nachgang des starken Quartalsberichts./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 302,7EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 13:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Ian Douglas-Pennant
    Analysiertes Unternehmen: Safran
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 315
    Kursziel alt: 315
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


