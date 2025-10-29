    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales
    UBS stuft Adyen auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe die Umsatzerwartungen solide übertroffen, schrieb Justin Forsythe am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Der Ausblick auf 2026 sei erwartungsgemäß./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,92 % und einem Kurs von 1.583EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Justin Forsythe
    Analysiertes Unternehmen: Adyen
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 2000
    Kursziel alt: 2000
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


