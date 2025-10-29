Parkway Corporate liefert starkes Quartal mit Rekord beim freien Cashflow

Der australische Wasser- und Umwelttechnologie-Spezialist Parkway Corporate (ASX: PWN; FSE: 4IP) meldet für das Septemberquartal 2025 eine weiter verbesserte operative Performance. Dank der anhaltenden Konzentration auf Rentabilität und einer wachsender Projektpipeline erzielte das Unternehmen ein EBITDA von 0,46 Mio. AUD sowie einen Rekord-Free-Cashflow von 0,62 Mio. AUD – bei einem Umsatz von 3,62 Mio. AUD. Die jüngste Ankündigung, dass das Unternehmen nun Gewinne erzielt, wird durch die Ergebnisse des Septembers bestätigt und untermauert die positiven Aussichten, die Parkway gegeben hat.

Solides operatives Wachstum und Rekord-Cashflow

Parkways Industriesparte Process Solutions (PPS) trug den Hauptteil des Ergebnisses. Sie erzielte starke Umsätze aus Ingenieur- und Projektleistungen im Bereich Wasser- und Abwasserbehandlung für Industrie- und Kommunalkunden. Die steigende Zahl spezialisierter Projekte mit hohem Ingenieuranteil demonstriert die Fähigkeiten des Unternehmens, stärkt die Margen und sichert wiederkehrende Aufträge.

Zum Quartalsende verfügte Parkway über 3,1 Mio. AUD an liquiden Mitteln und eine Kreditlinie von bis zu 5 Mio. AUD, womit das Unternehmen solide für weiteres Wachstum aufgestellt ist. Wir vermuten, dass das Unternehmen noch über mehrere, nicht bekannt gegebene Wachstumschancen verfügt, sich aber bislang offenbar darauf konzentriert, bestehende Prioritäten umzusetzen.

Meilenstein-Projekt in Queensland gesichert

Ein wichtiger Meilenstein war die Sicherung eines strategisch bedeutsamen, 10 Hektar großen Entwicklungsstandorts in Zentral-Queensland für den geplanten QBS Brine Management Complex (QBMC) – das Flaggschiffprojekt der Tochtergesellschaft Queensland Brine Solutions (QBS).

Das QBMC soll künftig die Abwässer der Kohleflözgasindustrie (CSG) in Queensland verarbeiten und in wertvolle Chemikalien wie Natronlauge und Salzsäure umwandeln. Mit dieser „Waste-to-Chemicals“-Strategie adressiert Parkway eines der drängendsten Umweltprobleme der Branche und schafft gleichzeitig substanzielle Werte. Bei vollständiger Entwicklung würde das QBMC eine transformative, branchenweite Lösung für ein seit vielen Jahren ungelöstes Problem bieten, mit dem die CSG-Branche zu kämpfen hat. Zusätzlich zu den bestehenden Geschäftsentwicklungsprojekten erhält QBS weiterhin unaufgefordert Anfragen aus verschiedenen Branchen für die Bereitstellung komplexer Dienstleistungen im Bereich des Salzlösungsmanagements durch das geplante QBMC, was den dringenden Marktbedarf für die von QBS geplanten spezialisierten Dienstleistungen bestätigt.

Nachhaltige Technologie als Wachstumstreiber für Parkway Corporate

Parallel dazu arbeitet Parkway über seine Sparte Process Technologies (PPT) an der Entwicklung und Kommerzialisierung proprietärer Verfahren zur industriellen Abwasserbehandlung. Diese Technologien sollen nicht nur in Queensland, sondern auch in der Bergbau- und Energieindustrie weltweit Anwendung finden. Ziel ist es, durch integrierte, kommerziell nutzbare Prozesslösungen eine neue Generation industrieller Wassertechnologie zu etablieren – ein Markt mit erheblichen Wachstumsperspektiven.

Ausblick: Beschleunigtes Wachstum erwartet

Parkway rechnet für das 2026 mit einer weiteren Beschleunigung der Umsatzentwicklung. Eine Reihe von Neuaufträgen und verlängerten Rahmenverträgen, darunter ein 3-Jahresvertrag mit einer großen Wasserbehörde in Victoria, sollen zu dem Rekordumsatzwachstum beitragen.

Mit wachsendem Auftragsbestand, solidem Cashflow und hoher technologischer Kompetenz positioniert sich Parkway zunehmend als führender Anbieter integrierter Wassertechnologien in Australien – und perspektivisch auch international.

Fazit

Mit Rekordergebnissen, einem klaren Fokus auf Profitabilität und dem Fortschritt beim QBMC-Projekt nimmt Parkway Corporate Schwung für die nächste Wachstumsphase auf. Anleger können mit Spannung auf das kommende Jahr blicken, da Parkway weiterhin von Erfolg zu Erfolg eilt. – insbesondere auf die nächste Entwicklungsstufe des QBMC, die den Übergang von der Pilotphase zu industrieller Umsetzung markieren dürfte. Mit dem kürzlich vorgestellten QBMC scheint Parkway alle in den letzten Jahren aufgebauten Kompetenzen zu bündeln, während das Unternehmen den Übergang zum Entwickler und Betreiber industrieller Infrastruktur vollzieht. Es ist nun klar, dass die Technologieentwicklung, die interne Technik und die Projektabwicklungskompetenzen, die auf Konzernebene profitabel erscheinen, Teil eines strategischen Plans waren, um dem Unternehmen den Bau und Besitz kritischer Infrastruktur wie dem QBMC zu ermöglichen. Auf der Grundlage der Zahlen, die in dem von Parkway weiterhin herangezogenen Masterplan dargelegt sind, wird immer deutlicher, dass Parkway davon überzeugt ist, kurz vor der Umsetzung eines Projekts zu stehen, das das Unternehmen vollständig verändern wird. Wir warten gespannt auf weitere Details bei der bevorstehenden Hauptversammlung am 26. November, bei der das Unternehmen angekündigt hat, ein strategisches Update sowie Details zum QBMC-Fahrplan vorzulegen. Es scheint, als stünde Parkway kurz vor seinem großen Durchbruch.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.