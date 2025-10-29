Hamburg verhängt wegen Vogelgrippe Stallpflicht
Für Sie zusammengefasst
- Stallpflicht in Hamburg wegen Vogelgrippe ab 31.10.
- Maßnahme von Hamburger Verbraucherschutzbehörde beschlossen.
- Berichterstattung zuerst durch "Hamburger Morgenpost".
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Bezirke verhängen wegen der Vogelgrippe Stallpflicht in der Stadt. Die Vorgabe tritt zum 31. Oktober in Kraft, wie die Hamburger Verbraucherschutzbehörde mitteilte. Zunächst hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet./lkm/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen