Suvoda führt eine einheitliche Patienten-App ein, um logistische Herausforderungen für Teilnehmer an klinischen Studien zu reduzieren

Die neue Patienten-App vereint vier Kernfunktionen des Produkts in einer benutzerfreundlichen Oberfläche, sodass die Teilnehmer folgende Möglichkeiten haben:

CONSHOHOCKEN, Pa., 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Suvoda (kürzlich mit Greenphire fusioniert), ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf Softwarelösungen für komplexe Studien in missionskritischen, zeitkritischen Momenten spezialisiert hat, gab heute die Veröffentlichung seiner einheitlichen mobilen Patienten-App bekannt. Die Suvoda-App bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die Terminplanung, Fragebögen, Reiseinformationen, Einreichung von Belegen und Erstattungsverfolgung an einem Ort vereint, um den logistischen Aufwand für Teilnehmer an klinischen Studien zu reduzieren.

Fragebögen und Tagebücher ausfüllen

Terminvereinbarungen und -änderungen für Studienbesuche mit Echtzeit-Kalenderverfügbarkeit vornehmen

anzeigen von Reisedetails und Reiseplänen (verfügbar ab Anfang 2026)

Belege einreichen und den Status der Erstattung verfolgen können

automatische Erinnerungen erhalten, die dazu beitragen, dass die Studien planmäßig verlaufen

„Die Suvoda-App unterscheidet sich von allen anderen Teilnehmer-Apps, die derzeit auf dem Markt sind. Sie bietet eine einzigartige Kombination von Hilfsmitteln, die Patienten benötigen. Da wir uns bewusst sind, dass der Ausstieg von Patienten ein wesentliches Risiko für jede klinische Studie darstellt, muss unsere Branche alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Teilnehmer zu unterstützen, damit sie in der Studie verbleiben", erklärte Jagath Wanninayake, CEO von Suvoda.

In einer kürzlich veröffentlichten weltweiten Umfrage unter Teilnehmern klinischer Studien, die vom Center for Information and Study on Clinical Research Participation (CISCRP) durchgeführt wurde, stellten Forscher fest, dass 63 % der Teilnehmer klinischer Studien angaben, eine Smartphone-App zur Datenerfassung sei ein sehr hilfreicher Service (2025 CISCRP Perceptions and Insights Study).

Elizabeth Morris, Director of Product Management bei Suvoda, stimmt diesen Ergebnissen zu. „Patienten berichten uns immer wieder, dass die Logistik eine der größten Belastungen bei der Teilnahme an einer klinischen Studie darstellt." Wenn Mitarbeiter zwischen E-Mails, Telefonaten und mehreren Systemen wechseln müssen, führt dies zu Zeitaufwand und Stress. Die Zusammenführung aller Informationen für Patienten verringert diese Reibungspunkte und bietet ihnen einen zentralen Ort, an dem sie alle wichtigen Aufgaben erledigen können."