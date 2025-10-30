Meta-Aktie stürzt ab: Milliarden-Steuerlast überschattet starkes Quartal!

Meta meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,25 US-Dollar (erwartet: 6,69 US-Dollar) und einen Umsatz von 51,24 Milliarden US-Dollar (erwartet: 49,41 Milliarden US-Dollar). Der Umsatz stieg damit um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr – das stärkste Wachstum seit Anfang 2024. Für das laufende, vierte Quartal rechnet Meta mit Einnahmen zwischen 56 und 59 Milliarden US-Dollar.

Trotz glänzender Zahlen ist die Aktie von Meta nach Börsenschluss zeitweise um bis zu 9 Prozent eingebrochen. Der Social-Media-Gigant übertraf im dritten Quartal zwar alle Umsatz- und Gewinnschätzungen, musste aber gleichzeitig eine einmalige Steuerbelastung von 15,9 Milliarden US-Dollar verbuchen – ausgelöst durch die Umsetzung von Präsident Donald Trumps One Big Beautiful Bill Act.

Laut Konzernprognose wird Trumps Steuerreform künftig die US-Steuerzahlungen von Meta deutlich senken – ein kurzfristiger Buchverlust, der langfristig die Liquidität stärkt. Dennoch belastete die Nachricht das Sentiment, da Anleger eine mögliche Ausweitung der Sonderkosten fürchten.

Die Ausgaben für das laufende Jahr sollen nun zwischen 116 und 118 Milliarden US-Dollar liegen – zwei Milliarden mehr als bisher geplant. CEO Mark Zuckerberg begründete den höheren Aufwand mit massiven Investitionen in Rechenzentren und Cloud-Kapazitäten für Künstliche Intelligenz: KI erfordere enorme Rechenleistung, sei aber langfristig "eine hochprofitable Wette". Entsprechend hob Meta die Investitionsprognose für 2025 auf 70 bis 72 Milliarden US-Dollar an.

Weniger erfreulich lief es im Hardwaregeschäft: Die Sparte Reality Labs verbuchte einen Quartalsverlust von 4,4 Milliarden US-Dollar, bei lediglich 470 Millionen Umsatz. Finanzchefin Susan Li warnte zudem vor rückläufigen Erlösen im Weihnachtsquartal, da kein neues VR-Headset erscheint.

Trotzdem wächst die Nutzerbasis weiter: 3,54 Milliarden Menschen waren täglich auf Metas Plattformen aktiv. Der Werbeumsatz erreichte 50 Milliarden US-Dollar – deutlich über den Erwartungen. Neue KI-Produkte wie die Ray-Ban Display-Brille und das Feature Reels treiben das Engagement zusätzlich an.

Zuckerberg bleibt überzeugt: Der KI-Schub wird Meta "in die nächste Wachstumsphase führen" – doch kurzfristig zahlen die Aktionäre den Preis.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!