Minus 45 % – bei dieser Aktie brachen am Mittwoch alle Dämme!

Von einem guten Börsenjahr konnte bei Fiserv , das vor allem für stationäre Einzelhändler Abwicklungs- und Zahlungsdienstleistungen anbietet, bislang keine Rede sein. Vor den am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen handelten die Anteile trotz der anhaltend guten Stimmung am Gesamtmarkt mit Verlusten von 38,3 Prozent.

Nach den Zahlen brechen jedoch alle Dämme und aus einem schlechten Börsenjahr wird ein katastrophales, denn die Aktie verliert zur Wochenmitte zeitweise 45 Prozent an wert! Der Grund: Bei der Ergebnispräsentation ist wirklich ALLES schief gelaufen, was für ein Unternehmen irgendwie schieflaufen kann.

Umsatzerwartungen dramatisch verfehlt

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um bescheidene 0,8 Prozent auf 4,92 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Schätzungen der Analystinnen und Analysten um haarsträubende 430 Millionen US-Dollar verfehlt – für Investoren der erste Schlag in die Magengrube.

Angesichts der deutlich unterbotenen Umsatzerwartungen patzte Fiserv auch beim Gewinn. Der fiel (bereinigt) mit 2,04 US-Dollar um 0,61 US-Dollar niedriger aus als prognostiziert. Gegenüber dem Vorjahresquartal war ein Rückgang um 26 Cent beziehungsweise 11,3 Prozent zu verzeichnen.

Operativer Gewinn implodiert

Beim Nettogewinn fällt die Bilanz etwas schmeichelhafter aus, aber auch nur auf den ersten Blick. Hier stehen sich der Vorjahreswert von 564 Millionen US-Dollar und der Ist-Wert von nun 792 Millionen US-Dollar gegenüber. Allerdings war das Ergebnis im Vorjahresquartal durch eine hohe Einmalbelastung von 603 Millionen US-Dollar belastet.

Die wahre Misere offenbart vor allem der Blick auf den operativen Gewinn. Der gab um rund 10 Prozent nach und landete bei 1,436 Milliarden US-Dollar – eine Folge um fast 200 Millionen US-Dollar gestiegener Kosten.

Prognose zusammengestrichen, Personalrochade

Als wäre das doch nicht genug gewesen, kassierte das Management die gesamte Unternehmensprognose. Anstatt eines zweistelligen Umsatzwachstums werden nur noch 3,5 bis 4,0 Prozent erwartet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll bei 8,55 US-Dollar (Midpoint-Guidance) landen. Zuvor hatte Fiserv 10,23 US-Dollar in Aussicht gestellt. Die dramatische Revision ließ Marktbeobachter und Experten ratlos zurück.

Vervollständigt wurde die Katastrophe durch eine Neuaufstellung sowohl des Vorstands als auch des Verwaltungsrates: Finanzvorstand Robert Hau wird durch den Vorstand der Global-Payments-Sparte Paul Todd ersetzt, soll aber als Berater bis zum ersten Quartal 2026 im Unternehmen bleiben. Außerdem werden der Vorstand für operative Aufgaben, Takis Georgakopoulos, und Dhivya Suryadevara als Ko-Vorsitzende berufen. Im Verwaltungsrat werden 3 Posten neu besetzt.

Hilfloser Aktionsplan sorgt für Negativrekord: -45 Prozent

Angesichts der dramatischen Verwerfungen im Unternehmen reagierten Anlegerinnen und Anleger völlig entsetzt. Noch in der US-Vorbörse setzte eine Verkaufspanik ein, die für Verluste von zeitweise mehr als 45 Prozent und den schlechtesten Handelstag der Unternehmensgeschichte sorgte.

Der von Fiserv mitgeteilte Aktionsplan half nicht, die Panik zu bändigen. Im Gegenteil schürte er Ängste, dass die Probleme im Konzern noch größer sein könnten, als es die dramatisch schlechten Zahlen befürchten lassen. Außerdem waren die 5 als Hauptsäulen bezeichneten Maßnahmen Gemeinplätze wie "operative Exzellenz mithilfe von KI liefern".

Fazit: Schnell das Weite suchen

Selten wurde die Wall Street mit einem so schlechten Quartalsbericht wie dem von Fiserv konfrontiert. Selbst der Vorstandsvorsitzende Mike Lyons gab sich ratlos: "Unsere gegenwärtige Performance ist weder dort, wo unsere Anteilseigner sie erwarten, noch dort, wo wir sie erwarten."

Nach dem brutalen Crash der Aktie bietet das Unternehmen mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (auf Basis der konzerneigenen Prognose) von 8,5 durchaus einen attraktiven Gegenwert. Der allerdings setzt voraus, dass Fiserv die gekürzten Ziele überhaupt erreichen wird. Der hilflos wirkende Aktionsplan sowie der hastige Austausch von Führungskräften lassen daran Zweifel aufkommen.

Hier steigen, bevor sich die Lage nicht sowohl operativ als auch charttechnisch beruhigt und geklärt hat, wirklich nur die hartgesottensten Antizyklikerinnen und Antizykliker ein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fiserv Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -41,88 % und einem Kurs von 63,36USD auf Tradegate (29. Oktober 2025, 16:31 Uhr) gehandelt.