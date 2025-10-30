Alphabet: Rekordzahlen sprengen alle Erwartungen – Aktie geht nachbörslich steil

Der Nettogewinn kletterte auf 34,97 Milliarden US-Dollar (im Vorjahr waren es 26,3 Milliarden), obwohl Alphabet im September eine EU-Kartellstrafe von 3,45 Milliarden US-Dollar verkraften musste.

Der Tech-Gigant Alphabet hat im dritten Quartal erstmals einen Umsatz von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erzielt – ein Meilenstein in der Firmengeschichte. Mit 102,35 Milliarden US-Dollar übertraf der Mutterkonzern von Google die Erwartungen der Analysten deutlich (Prognose: 99,89 Milliarden US-Dollar). Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 3,10 US-Dollar und lag somit weit über den erwarteten 2,33 US-Dollar.

Besonders stark präsentierte sich erneut das Cloud-Geschäft: Der Umsatz stieg um 34 Prozent auf 15,15 Milliarden US-Dollar und erreichte damit einen neuen Rekord. Der Bereich profitiert vom anhaltenden Boom der Künstlichen Intelligenz. Finanzchefin Ruth Porat sprach von einem Auftragsbestand ("Backlog") von 155 Milliarden US-Dollar, der durch die Nachfrage nach Enterprise-AI-Infrastruktur, Chips und Googles KI-Plattform Gemini 2.5 getrieben wird.

Konzernchef Sundar Pichai betonte, dass inzwischen über 70 Prozent der Cloud-Kunden KI-Produkte nutzen. Zudem habe Google allein in diesem Jahr mehr Cloud-Deals über eine Milliarde US-Dollar abgeschlossen als in den beiden Vorjahren zusammen, darunter einen Vertrag über zehn Milliarden US-Dollar mit Meta.

Auch im Werbegeschäft läuft es rund: Die Erlöse stiegen auf 74,18 Milliarden US-Dollar. Getrieben wurde dieses Ergebnis von einem 15-prozentigen Plus bei der Google-Suche, die 56,56 Milliarden US-Dollar einspielte. YouTube-Werbung erwirtschaftete 10,26 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls über den Prognosen.

Um das Cloud-Wachstum weiter zu unterstützen, erhöht Alphabet seine Investitionspläne: Für das Jahr 2025 werden nun Investitionen von bis zu 93 Milliarden US-Dollar erwartet, die vor allem in den Ausbau von Rechenzentren fließen sollen. Für das Jahr 2026 sei ein"signifikanter Anstieg" geplant, kündigte Ashkenazi an.

Nach Börsenschluss legte die Alphabet-Aktie an der Nastag zeitweise um fast sieben Prozent zu und erreichte mit 293,69 US-Dollar je Anteilsschein ein neues Allzeithoch.

Mit einem Kursplus von rund 45 Prozent seit Jahresbeginn bleibt Alphabet einer der Top-Performer im Tech-Sektor und macht deutlich, dass künstliche Intelligenz längst zum Wachstumsmotor des Konzerns geworden ist.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!