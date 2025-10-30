    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS-Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US-Tech 100

    Online-Marktplatz mit Zahlen

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    eBay-Aktie stürzt nach enttäuschender Prognose für das Weihnachtsquartal ab

    eBay schockt Anleger mit einer schwachen Gewinnprognose für das Weihnachtsquartal. Trotz solider Zahlen im dritten Quartal stürzt die Aktie nachbörslich ab – Investoren fürchten sinkende Margen.

    Für Sie zusammengefasst
    • eBay senkt Gewinnprognose für Weihnachtsquartal.
    • Aktie fällt nachbörslich um 9,5 Prozent.
    • Anleger besorgt über sinkende Margen und Konsum.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Online-Marktplatz mit Zahlen - eBay-Aktie stürzt nach enttäuschender Prognose für das Weihnachtsquartal ab
    Foto: Silas Stein/dpa

    Der Online-Marktplatz eBay hat Anleger mit einem schwachen Ausblick für das laufende Weihnachtsquartal verschreckt: Die Aktie rauschte im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um rund 9,5 Prozent nach unten. Grund hierfür sind geringere Gewinnprognosen, die Sorgen über sinkende Margen in der wichtigsten Verkaufsphase des Jahres schüren.

    Für das vierte Quartal erwartet eBay einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,31 und 1,36 US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt mit 1,39 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz soll zwischen 2,83 und 2,89 Milliarden US-Dollar liegen und damit leicht über den Markterwartungen von 2,8 Milliarden US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu eBay!
    Short
    101,61€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 11,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    84,94€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 10,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dabei hatte eBay im dritten Quartal solide Zahlen vorgelegt. Der bereinigte Gewinn lag mit 1,36 US-Dollar je Aktie über der Schätzung von 1,34 US-Dollar und der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 2,82 Milliarden US-Dollar. Das Handelsvolumen auf der Plattform kletterte um 10 Prozent auf 20,1 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls über den Erwartungen. Dennoch wuchs die Zahl der aktiven Käufer nur leicht auf 134 Millionen.

    Investoren blicken nun besonders kritisch auf die Konsumstimmung im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Laut Adobe soll der US-Onlinehandel im November und Dezember um 5,3 Prozent auf 253,4 Milliarden US-Dollar zulegen. Insgesamt könnte das Weihnachtsgeschäft jedoch schwächer ausfallen, da höhere Preise durch Zölle und ein abkühlender Arbeitsmarkt die Kauflaune dämpfen.

    eBay versucht, dem entgegenzuwirken, indem das Unternehmen stärker auf gebrauchte und generalüberholte Produkte setzt. Im September übernahm eBay die nordische Plattform Tise, um vom Trend zu nachhaltigem Konsum zu profitieren. Ob diese Strategie ausreicht, um die Margen zu stabilisieren, bleibt offen: Anleger zeigten sich nach der Prognose skeptisch.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Online-Marktplatz mit Zahlen eBay-Aktie stürzt nach enttäuschender Prognose für das Weihnachtsquartal ab eBay schockt Anleger mit einer schwachen Gewinnprognose für das Weihnachtsquartal. Trotz solider Zahlen im dritten Quartal stürzt die Aktie nachbörslich ab – Investoren fürchten sinkende Margen.