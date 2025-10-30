eBay-Aktie stürzt nach enttäuschender Prognose für das Weihnachtsquartal ab

Für das vierte Quartal erwartet eBay einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,31 und 1,36 US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt mit 1,39 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz soll zwischen 2,83 und 2,89 Milliarden US-Dollar liegen und damit leicht über den Markterwartungen von 2,8 Milliarden US-Dollar.

Der Online-Marktplatz eBay hat Anleger mit einem schwachen Ausblick für das laufende Weihnachtsquartal verschreckt: Die Aktie rauschte im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um rund 9,5 Prozent nach unten. Grund hierfür sind geringere Gewinnprognosen, die Sorgen über sinkende Margen in der wichtigsten Verkaufsphase des Jahres schüren.

Dabei hatte eBay im dritten Quartal solide Zahlen vorgelegt. Der bereinigte Gewinn lag mit 1,36 US-Dollar je Aktie über der Schätzung von 1,34 US-Dollar und der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 2,82 Milliarden US-Dollar. Das Handelsvolumen auf der Plattform kletterte um 10 Prozent auf 20,1 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls über den Erwartungen. Dennoch wuchs die Zahl der aktiven Käufer nur leicht auf 134 Millionen.

Investoren blicken nun besonders kritisch auf die Konsumstimmung im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Laut Adobe soll der US-Onlinehandel im November und Dezember um 5,3 Prozent auf 253,4 Milliarden US-Dollar zulegen. Insgesamt könnte das Weihnachtsgeschäft jedoch schwächer ausfallen, da höhere Preise durch Zölle und ein abkühlender Arbeitsmarkt die Kauflaune dämpfen.

eBay versucht, dem entgegenzuwirken, indem das Unternehmen stärker auf gebrauchte und generalüberholte Produkte setzt. Im September übernahm eBay die nordische Plattform Tise, um vom Trend zu nachhaltigem Konsum zu profitieren. Ob diese Strategie ausreicht, um die Margen zu stabilisieren, bleibt offen: Anleger zeigten sich nach der Prognose skeptisch.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



