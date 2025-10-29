AKTIE IM FOKUS
Amadeus Fire wegen vorsichtigerem Ausblick unter Druck
- Anleger blicken pessimistisch auf Amadeus Fire-Aktien.
- Quartalsbericht zeigt Vorsicht für Gesamtjahr an.
- Aktien nähern sich wieder der 50-Euro-Marke.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Amadeus Fire ist die Blickrichtung der Anleger wieder abwärts gerichtet. Dazu passt, dass der Personaldienstleister in seinem Quartalsbericht größere Vorsicht für das Gesamtjahr walten ließ. Bis zum Nachmittag weiteten die Aktien ihren Abschlag auf 3,6 Prozent aus. Sie näherten sich wieder der 50-Euro-Marke.
Marc-Rene Tonn von Warburg Research urteilte nach den Zahlen, dass die Herausforderungen des Personaldienstleisters anhielten. Amadeus Fire habe es mit einem schwierigen Umfeld zu tun, in dem Unternehmen mit weniger Personal auskommen müssten und die Unsicherheit am Arbeitsplatz zunehme. Viele Einstellungsverfahren und Rekrutierungsentscheidungen würden verschoben oder ganz abgesagt, schrieb der Experte.
Unter diesen Umständen und wegen Aufwendungen für den Umbau der Weiterbildungssparte Comcave geht das Unternehmen jetzt von einem operativen Gewinn (Ebita) aus, der im unteren Bereich der erst im Sommer gesenkten Spanne von 15 bis 25 Millionen Euro liegen soll. Dazu merkte Thomas Wissler von MWB Research jedoch an, dass die Umbaubemühungen gemeinsam mit der Integration des Zukaufs Masterplan dafür sorgen sollten, dass es ab 2026 wieder Wachstum gibt.
Aktuell orientierten sich die Aktien mit der Schwäche am Mittwoch jedoch wieder in Richtung ihres Tiefs seit 2014, das vor gut einem Monat knapp unter 50 Euro markiert wurde. Danach gab es zwar eine kurze Erholungsrally, die die Aktien mit 57,70 Euro in der Spitze an die 50-Tage-Linie heranführte. Doch seit dem Zwischenhoch vom 9. Oktober ist der Kurs nun schon wieder um mehr als elf Prozent gefallen./tih/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amadeus FiRe Aktie
Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 51,20 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 14:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amadeus FiRe Aktie um -7,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Amadeus FiRe bezifferte sich zuletzt auf 276,50 Mio..
Amadeus FiRe zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +75,20 %/+87,01 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amadeus FiRe - 509310 - DE0005093108
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amadeus FiRe. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Sehr schön, dass es unterschiedliche Meinungen im Thread gibt, aber dennoch jeder zur Sache argumentiert.Profitjaeger, dass man sich in einer Gemeinschaftswährung, die eh zum Scheitern verurteilt ist, nicht in ausreichendem Maße verschuldet hat, sehe ich grundsätzlich wie du. Hierbei solltest du aber auch sehen,dass man unserer Politelite keinen Euro zu vielen die Hand geben darf. Ein Großteil des Geldes wird für Soziales, Klima, Asyl und Ukraine/Rüstung über die Maßen verbrannt. In Infrastruktur, Bürokratieabbau, Sicherung von Rohstoffen und Energie fließt verhältnismäßig wenig. Verschuldung ja, aber nur dann wenn man Gegenwerte schafft die langfristig Geldrückflüsse bringen.
Aber überzeuge mich gerne mit Daten die Zeigen, dass die Kosten für Arbeitslosengeld und Co. Das Problem sind. Natürlich muss man als eins von vielen Themen auch das Thema Leistung vor Sozialstaat angehen Aber wir reden da über ein paar Mrd. Einsparpotenzial (solange wir uns über grundlegende Absicherung und Wahrung der Menschenwürde einig sind).
Es gibt viel wichtigere Themen wie das ungelöste Rententhema, die krasse Steigerung der Zinbelsstung weil man sich nicht ausreichend langfristig verschuldet hat. Energiepreise v.a. mit dem EEG (erneuerbare Energien absolut sinnvoll und günstig aber nur mit entsprechender Speichertechnik, da muss Fokus drauf sein).
Aber zurück zu Amadeus Fire, wir gelangen langsam an eine Bewertung die eine Erholung der Kennzahlen ausschließt.
Der Gewinn dieses Jahr ist schlecht, allerdings bezweifle ich, dass Amadeus zu 90% Fixkosten hat. Entweder es wird eine Erholung im Geschäft mit Vermittlungen und Co geben oder man wird die Personalkostenstruktur anpassen müssen.
wird Amadeus nie wieder ein Nettogewinn von 25m erreichen nach Gewinnen von 32-40m in den letzten 4 Jahren. Glaube ich nicht.
Ich fände ein Dipp unter die 50, ggf. ein paar Stop loss Ausführungen nochmal interessant. Das Risiko nach unten sehe ich als beschränkter als nach oben. Nach unten gibt es quasi noch die Insolvenz oder eine fette Verwässerung als Risiko während nach oben schon eine sich andeutende Erholung auf 25m Jahresgewinn zu >50% Rendite führen könnte.