    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDWS Group AktievorwärtsNachrichten zu DWS Group

    Gewinne im 3. Quartal erhöht

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    DWS ist spitze: Analysten feiern – lohnt sich der Einstieg jetzt?

    Die Fondsgesellschaft DWS setzt sich nach guten Zahlen an die MDax-Spitze. Ist jetzt genau der richtige Einstiegszeitpunkt?

    Für Sie zusammengefasst
    • DWS erzielt Rekordgewinne und Nettomittelzuflüsse.
    • Aktien steigen um 4% und führen MDax an.
    • Analysten optimistisch, Jahresziele bleiben bestehen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Gewinne im 3. Quartal erhöht - DWS ist spitze: Analysten feiern – lohnt sich der Einstieg jetzt?
    Foto: picture alliance / Arne Dedert/dpa

    Der Vermögensverwalter DWS hat seinen Gewinn im dritten Quartal gesteigert. Höhere Erträge, gesunkene Kosten, vor allem aber ETFs trieben das Wachstum: Die Nettomittelzuflüsse im dritten Quartal, insgesamt 12,1 Milliarden Euro, kamen vor allem aus dem Bereich Passive.

    Das Geschäft mit aktiv gemanagten Fonds, für die die DWS Gebühren verlangt, verbuchte Mittelabflüsse von 0,3 Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen erreichte mit 1,054 Billionen Euro einen neuen Rekord.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DWS Group GmbH!
    Short
    58,59€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 12,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    49,57€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 9,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Erträge kletterten im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um ein Prozent auf 754 Millionen Euro, während die Kosten um zwei Prozent auf 435 Millionen Euro sanken. Das ergab einen Anstieg beim Vorsteuergewinn um fünf Prozent auf 319 Millionen Euro.

    Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 219 Millionen Euro, ein Plus von zwei Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Gewinn im Jahresvergleich um 34 Prozent.

    Die Titel der Fondstochter der Deutschen Bank drohten zwar zwischenzeitlich etwas an Schwung zu verlieren, im Lauf des Vormittags zogen sie jedoch wieder an und übertrafen mit einem Spitzenplus von 5 Prozent ihren Anstieg in den Anfangsminuten.

    Zuletzt bewegten sie sich 4 Prozent höher bei 54,85 Euro. Dies brachte ihnen den Spitzenplatz im MDax ein.

    Analysten äußerten sich bereits in ihren ersten Kommentaren zuversichtlich. Tom Mills, Analyst von Jefferies, sprach von starken Quartalszahlen, mit denen das Unternehmen, mit Blick auf die Jahresziele bezogen, gut in der Spur sei. 

    DWS Group

    +3,89 %
    +0,95 %
    0,00 %
    +1,24 %
    +31,85 %
    +93,11 %
    +78,13 %
    +62,31 %
    ISIN:DE000DWS1007WKN:DWS100

    Mandeep Jagpal von RBC teile mit, das bereinigte Vorsteuerergebnis habe die Erwartungen um 7 Prozent übertroffen. Angeliki Bairaktari stimmte dem zu und meinte, die DWS-Aktien hätten sich in diesem Jahr bislang viel besser geschlagen als andere Werte im Sektorindex Stoxx Europe 600.

    Dieser hat 2025 bislang nur 6 Prozent zugelegt, während DWS mittlerweile auf ein Jahresplus von 37 Prozent kommt. Die Aktien behalten ihr Rekordhoch von 56,35 Euro in Reichweite, das vor knapp drei Wochen aufgestellt wurde.

    An ihrer Prognose für das Gesamtjahr hielt die DWS fest. "Wir sind auf der Zielgeraden unseres Dreijahresplans und werden weiter liefern, was wir versprochen haben", erklärte Vorstandschef Stefan Hoops. Die Aufwand-Ertrag-Relation, die das Verhältnis der Kosten zu den Erträgen misst, soll unter 61,5 Prozent gedrückt werden. Im dritten Quartal verbesserte sich diese Kennziffer bereits auf 57,7 Prozent.

    Diese Entwicklung zeigt das Vertrauen der Anleger in die Fondsgesellschaft und ihre Fähigkeit, in einem herausfordernden Marktumfeld zu bestehen. Die DWS setzt damit ein starkes Zeichen im Finanzsektor und unterstreicht ihre Rolle als führender Akteur im MDax.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 54,60EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 15:32 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gewinne im 3. Quartal erhöht DWS ist spitze: Analysten feiern – lohnt sich der Einstieg jetzt? Die Fondsgesellschaft DWS setzt sich nach guten Zahlen an die MDax-Spitze. Ist jetzt genau der richtige Einstiegszeitpunkt?