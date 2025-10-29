DWS ist spitze: Analysten feiern – lohnt sich der Einstieg jetzt?

Das Geschäft mit aktiv gemanagten Fonds, für die die DWS Gebühren verlangt, verbuchte Mittelabflüsse von 0,3 Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen erreichte mit 1,054 Billionen Euro einen neuen Rekord.

Der Vermögensverwalter DWS hat seinen Gewinn im dritten Quartal gesteigert. Höhere Erträge, gesunkene Kosten, vor allem aber ETFs trieben das Wachstum: Die Nettomittelzuflüsse im dritten Quartal, insgesamt 12,1 Milliarden Euro, kamen vor allem aus dem Bereich Passive.

Die Erträge kletterten im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um ein Prozent auf 754 Millionen Euro, während die Kosten um zwei Prozent auf 435 Millionen Euro sanken. Das ergab einen Anstieg beim Vorsteuergewinn um fünf Prozent auf 319 Millionen Euro.

Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 219 Millionen Euro, ein Plus von zwei Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Gewinn im Jahresvergleich um 34 Prozent.

Die Titel der Fondstochter der Deutschen Bank drohten zwar zwischenzeitlich etwas an Schwung zu verlieren, im Lauf des Vormittags zogen sie jedoch wieder an und übertrafen mit einem Spitzenplus von 5 Prozent ihren Anstieg in den Anfangsminuten.

Zuletzt bewegten sie sich 4 Prozent höher bei 54,85 Euro. Dies brachte ihnen den Spitzenplatz im MDax ein.

Analysten äußerten sich bereits in ihren ersten Kommentaren zuversichtlich. Tom Mills, Analyst von Jefferies, sprach von starken Quartalszahlen, mit denen das Unternehmen, mit Blick auf die Jahresziele bezogen, gut in der Spur sei.

Mandeep Jagpal von RBC teile mit, das bereinigte Vorsteuerergebnis habe die Erwartungen um 7 Prozent übertroffen. Angeliki Bairaktari stimmte dem zu und meinte, die DWS-Aktien hätten sich in diesem Jahr bislang viel besser geschlagen als andere Werte im Sektorindex Stoxx Europe 600.

Dieser hat 2025 bislang nur 6 Prozent zugelegt, während DWS mittlerweile auf ein Jahresplus von 37 Prozent kommt. Die Aktien behalten ihr Rekordhoch von 56,35 Euro in Reichweite, das vor knapp drei Wochen aufgestellt wurde.

An ihrer Prognose für das Gesamtjahr hielt die DWS fest. "Wir sind auf der Zielgeraden unseres Dreijahresplans und werden weiter liefern, was wir versprochen haben", erklärte Vorstandschef Stefan Hoops. Die Aufwand-Ertrag-Relation, die das Verhältnis der Kosten zu den Erträgen misst, soll unter 61,5 Prozent gedrückt werden. Im dritten Quartal verbesserte sich diese Kennziffer bereits auf 57,7 Prozent.

Diese Entwicklung zeigt das Vertrauen der Anleger in die Fondsgesellschaft und ihre Fähigkeit, in einem herausfordernden Marktumfeld zu bestehen. Die DWS setzt damit ein starkes Zeichen im Finanzsektor und unterstreicht ihre Rolle als führender Akteur im MDax.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 54,60EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 15:32 Uhr) gehandelt.

