RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Verschiebung der Auslieferung des Großraumjets 777X werde wohl teurer als die Anleger erwartet hätten, schrieb Ken Herbert am Mittwoch. Der bessere Barmittelzufluss bedeute aber eine gewisse Linderung./rob/ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 186,2EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 14:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
