Basler AG: Prognose für 2025 erneut erhöht trotz Marktverhalten
Trotz eines schwierigen Marktumfelds glänzt die Basler AG 2025 mit starkem Wachstum und optimistischen Prognosen.
Foto: Basler AG
- Basler AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 eine positive Geschäftsentwicklung trotz eines verhaltenen Marktumfelds.
- Der Auftragseingang stieg um 29 % auf 171,8 Mio. € und der Umsatz um 23 % auf 168,0 Mio. €.
- Das EBITDA verdreifachte sich auf 27,2 Mio. €, und das Vorsteuerergebnis stieg auf 13,4 Mio. € von -4,9 Mio. € im Vorjahr.
- Der freie Cashflow verbesserte sich auf 12,4 Mio. € im Vergleich zu 1,5 Mio. € im Vorjahr.
- Basler AG erhöhte die Prognose für 2025 mit einem erwarteten Umsatz von 220 - 225 Mio. € und einer Vorsteuerrendite von 5,5 % - 7,5 %.
- Das Unternehmen erwartet weiterhin ein verhaltenes Marktumfeld, beeinflusst durch geopolitische Unsicherheiten und Währungsschwankungen.
Der Kurs von Basler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,590EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,37 % im Plus.
