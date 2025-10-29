Wirtschaft
Airbnb-Chef hält KI für überschätzt
Foto: Touristen in Berlin-Kreuzberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
San Francisco (dts Nachrichtenagentur) - Brian Chesky, Chef und Co-Gründer der Reiseplattform Airbnb, warnt angesichts von Rekordbewertungen von Tech-Unternehmen vor überzogenen Erwartungen. Die Transformationskraft von Künstlicher Intelligenz (KI) hält er kurzfristig ebenso für überschätzt wie die Möglichkeiten, mit ihr Geld zu verdienen: "KI hat die Welt noch nicht verändert, sie hat es einfach nicht", sagte Chesky dem "Handelsblatt".
Auf das alltägliche Leben der meisten Menschen habe sie bislang kaum Einfluss genommen. "Das wird deutlich länger dauern, als viele denken." Er rechne mit maßgeblichen ökonomischen Effekten erst in den 2030er-Jahren, sagte der Airbnb-Chef.
Der Unternehmer stellte vor allem Enttäuschungen beim ChatGPT-Entwickler OpenAI in den Raum. Chesky ging etwa auf OpenAIs Rekordinvestitionen in Rechenzentren und KI-Chips ein: "Wenn ein Unternehmen Kapitalzusagen in Höhe von mehreren Hundert Milliarden oder gar einer Billion Dollar hat", sagte Chesky, dann müsse es im Gegenzug "letztlich auch Erlöse in dieser Höhe" vorweisen können. Diese seien kurzfristig jedoch nicht zu erwarten.
Chesky ist gerade dabei, sein eigenes Unternehmen neu aufzustellen. Anstatt bloß Ferienwohnungen und -häuser zu vermitteln, will er zunehmend auch Hotelzimmer ins Angebot aufnehmen. Die Kunden wünschten das, sagte der Airbnb-Chef. Sein Unternehmen konzentriere sich auf "unabhängige Hotels" abseits der großen Ketten, sagte Chesky. Die Integration von Flügen oder Mietwagen wollte er zwar noch nicht direkt bestätigen. Die Öffentlichkeit könne aber davon ausgehen, dass noch "viele, viele neue Angebote" dazukommen würden. Airbnb werde "wirklich fast alles anbieten, was Reisen und Leben betrifft".
Airbnb schlägt bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen
Für Airnbnb liefen die Geschäfte im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 gut.
• Das EPS verbesserte sich von -0,55 US-Dollar auf 0,74 US-Dollar. Damit verdiente der Zimmervermittler mehr als am Markt erwartet, die Analystenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf 0,58 US-Dollar belaufen.
• Der Umsatz lag unterdessen im Berichtszeitraum bei 2,48 Milliarden Dollar. Airbnb konnte seine Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum damit verbessern, vor Jahresfrist waren noch 2,322 Milliarden Dollar umgesetzt worden. Experten hatten dem Unternehmen bei den Erlösen zuvor einen Wert von 2,42 Milliarden Dollar zugetraut.
Quelle: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/zimmervermittler-mit-bilanz-airbnb-aktie-hebt-ab-airbnb-schlaegt-bei-umsatz-und-ergebnis-die-erwartungen-14231378
------------------------------------------
AIRBNB - 2025 soll ein neues Kapitel beginnen
Ein zentraler Baustein für zukünftiges Wachstum ist das Co-Host-Netzwerk, das Gastgebern die Verwaltung ihrer Unterkünfte erleichtert. Seit dem Start vor wenigen Monaten wurde das Netzwerk auf zehn Länder ausgeweitet und umfasst nun fast 100.000 gelistete Unterkünfte. Diese werden nicht nur besser bewertet, sondern erzielen auch durchschnittlich doppelt so hohe Einnahmen wie herkömmliche Angebote. „Wir haben festgestellt, dass Gastgeber, die mit Co-Hosts zusammenarbeiten, höhere Umsätze und bessere Bewertungen erzielen“, erklärte Chesky. „Das Netzwerk wächst schnell, und wir werden es in diesem Jahr auf Asien ausweiten.“
Expansion in neue Geschäftsbereiche geplant
Airbnb plant für 2025 Investitionen von 200 bis 250 Mio. USD in neue Geschäftsfelder, die im Mai vorgestellt werden sollen. Chesky kündigte an, dass Airbnb langfristig über sein Kerngeschäft hinaus wachsen wolle: „Wir haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, unsere Plattform zu perfektionieren. Jetzt sind wir bereit für den nächsten Schritt. 2025 markiert den Beginn eines neuen Kapitels für Airbnb.“ Dabei werde sich das Unternehmen zunächst auf Dienstleistungen konzentrieren, die das Reiseerlebnis abrunden. „Wenn Menschen eine Unterkunft buchen, gibt es viele weitere Services, die sie interessieren könnten. Wir wollen Airbnb zu einer Plattform für Reisen und Leben machen.“
Trotz der geplanten Expansion soll die hohe Profitabilität erhalten bleiben. Die bereinigte EBITDA-Marge wird für das Gesamtjahr auf mindestens 34,5 % erwartet. Zudem setzt das Unternehmen seine aktionärsfreundliche Politik fort und hat im vierten Quartal Aktien im Wert von 838 Mio. USD zurückgekauft
Quelle: https://stock3.com/news/airbnb-2025-soll-ein-neues-kapitel-beginnen-16132471
