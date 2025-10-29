    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCognizant Technology Solutions (A) AktievorwärtsNachrichten zu Cognizant Technology Solutions (A)

    Cognizant Technology Solutions (A) - Aktie legt am 29.10.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie bisher um +7,09 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Cognizant Technology Solutions (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Cognizant Technology Solutions ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das digitale Transformation und IT-Beratung anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Accenture und Infosys und zeichnet sich durch kundenorientierte Strategien und innovative Lösungen aus.

    Cognizant Technology Solutions (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,09 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Cognizant Technology Solutions (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,25 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie damit um -1,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,04 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,92 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,53 % geändert.

    Cognizant Technology Solutions (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,78 %
    1 Monat +2,04 %
    3 Monate -10,25 %
    1 Jahr -16,34 %

    Informationen zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie

    Es gibt 488 Mio. Cognizant Technology Solutions (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,56 Mrd.EUR wert.

    Cognizant Technology Solutions (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cognizant Technology Solutions (A)

    +6,87 %
    -2,39 %
    +1,64 %
    -10,96 %
    -17,07 %
    -7,29 %
    -5,51 %
    -9,08 %
    +168,10 %
    ISIN:US1924461023WKN:915272



