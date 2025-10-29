UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 205 auf 235 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri hob am Mittwoch seine Gewinnschätzungen für den KI-Konzern an. Aktuelle Nachfrage-Signale der Kalifornier sprächen dafür, dass die Markterwartungen viel zu niedrig angesetzt seien. Dies signalisierten auch seine jüngsten Überprüfungen der Lieferketten./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 182,2EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 15:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 205

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



