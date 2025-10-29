    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 205 auf 235 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri hob am Mittwoch seine Gewinnschätzungen für den KI-Konzern an. Aktuelle Nachfrage-Signale der Kalifornier sprächen dafür, dass die Markterwartungen viel zu niedrig angesetzt seien. Dies signalisierten auch seine jüngsten Überprüfungen der Lieferketten./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 182,2EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 15:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Timothy Arcuri
    Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 235
    Kursziel alt: 205
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


