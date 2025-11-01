10-jährige US-Anleihen: Top-Investor sieht starke Zinsanstiege kommen

Husain sieht ein wachsendes Emissionsvolumen in den großen Industrieländern. Frankreich zeige bereits die Folgen mangelnder Haushaltsdisziplin, während die Vereinigten Staaten trotz ähnlicher Fiskalpolitik bisher von vergleichbarem Marktdruck verschont geblieben seien.

Der CIO Fixed Income von T. Rowe Price, Arif Husain, rechnet weiterhin mit deutlich steigenden Renditen bei zehnjährigen US-Staatsanleihen. Seiner Einschätzung nach könne die Rendite in Richtung sechs Prozent steigen. Husain verweist dabei auf drei nach wie vor intakte Haupttreiber: ein boomendes Angebot an neuen Staatsanleihen, hartnäckige Inflation sowie unattraktive Bewertungen bei Papieren mit langer Laufzeit.

Auch beim Blick auf die Preisentwicklung bleibt der Investmentchef skeptisch. Die künstliche Intelligenz (KI) könne zwar langfristig dämpfend wirken, doch "wir sind noch nicht so weit". Zugleich steige das Inflationsrisiko, weil politischer Druck die Unabhängigkeit der Federal Reserve (Fed) herausfordere.

Zudem seien langfristige US-Anleihen im Vergleich zu Bargeld kaum attraktiv. Anfang Oktober habe die Rendite zehnjähriger Papiere nur wenige Basispunkte über dem Zinsniveau von Geldmarktanlagen gelegen. Anleger hätten deshalb wenig Anreiz, aus der sicheren Liquidität in langlaufende Staatsanleihen zu wechseln.

Markt unterschätzt Inflationsgefahren

Husain kritisiert, dass sich Investoren fast ausschließlich auf das Wirtschaftswachstum und die leichte Abkühlung am Arbeitsmarkt konzentrieren, statt die Gefahr wieder steigender Inflation ernst zu nehmen. Die US-Einwanderungspolitik habe das Arbeitskräfteangebot stark eingeschränkt.

Für Rezessionssorgen sieht Husain keinen Grund. Zentralbanken weltweit senkten die Zinsen, Staaten öffneten ihre Haushalte. In den Vereinigten Staaten würden Deregulierungen und steuerliche Anreize die Konjunktur zusätzlich stützen.

Politische Risiken könnten Entwicklung verändern

Husain räumt ein, dass die Renditen nicht linear steigen müssen. Eine Marke von fünf Prozent und später auch sechs Prozent hält er für erreichbar. Mit dem Amtsantritt eines neuen Fed-Vorsitzenden im Mai 2026 könne der Einfluss auf lange Renditen wachsen.

Husain hält es für denkbar, dass die Fed Elemente einer Zinskurvensteuerung einführt und wieder verstärkt Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere kauft, etwa im Rahmen der von der Regierung erklärten Bekämpfung eines nationalen Wohnungsnotstands.

"Kämpfe nicht gegen die Fed", betont Husain und verweist auf die Unberechenbarkeit der Marktreaktion in einem solchen Eingriffsszenario.

Schwächerer US-Dollar wäre mögliche Nebenwirkung

Husain bleibt überzeugt, dass langfristige Renditen steigen werden. Sollte die Fed aber aktiv gegen hohe Zinsen vorgehen, erwartet er erhebliche Konsequenzen: Ein schwächerer US-Dollar und eine höhere Inflation wären nach seiner Einschätzung die wahrscheinlichsten Nebenwirkungen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!