Cathie Wood: Humanoide Roboter sind die nächste große KI-Revolution

"Ich weiß, viele Menschen sorgen sich wegen des ganzen "KI-Hypes", sagte Wood. "Aber wenn wir in die Zukunft blicken – insbesondere auf sogenannte "Embodied A", also verkörperte KI, die Robotaxis ermöglicht und die Welt des Transports völlig verändert –, dann sehen wir auch enorme Potenziale im Gesundheitswesen, das wohl eine der tiefgreifendsten Anwendungen von KI sein wird. Wir sind überzeugt, dass sich diese Investitionen auszahlen werden."

Wood sagte gegenüber CNBC, dass Maschinen, die Menschen in Größe, Form und Bewegung ähneln, zu einer der größten Chancen im Bereich der KI werden könnten.

Weiter erklärte sie: "Ich glaube, der nächste große Schritt werden humanoide Roboter sein. Und ich denke, das wird die größte aller Chancen im Bereich der verkörperten KI."

Humanoide Roboter, die durch KI gesteuert werden, beflügeln seit Langem die Fantasie der Öffentlichkeit. Unternehmen weltweit arbeiten mit Hochdruck daran, Maschinen zu entwickeln, die ganze Branchen revolutionieren könnten – von Gesundheitswesen über persönliche Assistenz bis hin zum Einzelhandel.

Trotz dieser Euphorie zeigen sich Investoren traditionell skeptisch gegenüber dieser aufstrebenden Technologie – vor allem, wenn es darum geht, in realen Anwendungen wirtschaftlich tragfähige Leistung zu erzielen.

Ein prominenter Befürworter ist Tesla-CEO Elon Musk. Der Tech-Milliardär erklärte zuletzt, dass die Optimus-Roboter von Tesla eines Tages rund 80 Prozent des Unternehmenswerts ausmachen könnten.

"Ich glaube, auf Unternehmensseite wird es noch eine Weile dauern, bis große Konzerne sich vollständig auf diese Transformation vorbereiten", sagte Wood.

Wood warnte zugleich auch vor einer möglichen "Realitätsprüfung" für den KI-Sektor auf kurze Sicht.

Langfristig – über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren – seien die hohen Bewertungen der großen Tech-Konzerne aber gerechtfertigt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion