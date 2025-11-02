Mega-Offensive für Robotaxis geplant: Uber setzt auf Nvidia-Technologie!

Uber plant den Aufbau einer Flotte von bis zu 100.000 autonomen Fahrzeugen, die von Nvidia-Technologie angetrieben werden. Das teilten die Unternehmen im Rahmen einer gemeinsamen Ankündigung mit. Das ehrgeizige Vorhaben soll ab dem Jahr 2027 starten und zielt darauf ab, die Kosten für fahrbare Roboter-Taxis deutlich zu senken.

"Gemeinsam bilden diese Fähigkeiten eine leistungsstarke Datenmaschine. Sie soll den Weg von Pilotprojekten hin zu profitabler Autonomie verkürzen."

Neue Plattform für autonomes Fahren

Nvidia stellte auf seiner Entwicklerkonferenz GTC in Washington die neue Plattform Drive AGX Hyperion 10 vor. Sie ermöglicht es Herstellern, Fahrzeuge mit Hardware und Sensoren auszustatten, die kompatibel mit Software für autonomes Fahren sind. Die Technologie soll nicht nur die Fahrzeuge selbst steuern, sondern auch umfangreiche Daten zur Optimierung der Systeme liefern.

Stellantis und Foxconn liefern die ersten Fahrzeuge

Als erster Automobilpartner wird Stellantis mindestens 5.000 Nvidia-basierte Roboter-Taxis liefern, die sowohl in den USA als auch international zum Einsatz kommen sollen. Stellantis arbeitet dabei mit Foxconn zusammen, um Hardware und Systeme zu integrieren. Die Produktion soll 2028 beginnen, erste Testläufe sind in den USA geplant. Uber wird für die Flotte sämtliche Betriebsabläufe übernehmen, einschließlich Fernunterstützung, Aufladung, Reinigung, Wartung und Kundenservice.

Wachstum trotz kleiner Flotte

Derzeit bietet Uber autonome Fahrten in Austin und Atlanta über Waymo an, zudem in Abu Dhabi und Saudi-Arabien mit WeRide. Die Flotte ist jedoch noch klein im Vergleich zu den Millionen menschlichen Fahrern im Uber-Netzwerk. Die Partnerschaft mit Nvidia soll die Verfügbarkeit von Robotaxis erhöhen und langfristig die Kosten senken.

Neben Nvidia kooperiert Uber auch mit Entwicklern wie Avride, May Mobility, Momenta, Nuro, Pony AI, Wayve und WeRide. Bis zu 100.000 Fahrzeuge sollen so auf der Plattform zum Einsatz kommen, inklusive der bereits vereinbarten 20.000 Fahrzeuge von Lucid und Nuro.

Daten als Schlüssel zum Erfolg

Uber setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit Nvidia, um eine Art "Robotaxi-Datenfabrik" aufzubauen. Ziel ist es, über drei Millionen Stunden fahrzeugspezifische Daten zu sammeln, die in KI-Modelle zur autonomen Fahrzeugsteuerung einfließen sollen. Nvidia stellt die Prozessoren, KI-Modelle und Tools für Datenaufbereitung, Simulation und Trainingsszenarien bereit.

Das Unternehmen positioniert sich damit klar für die Zukunft der urbanen Mobilität. Die Kombination aus eigener Flottensteuerung, Partnerautomobilen und Nvidia-KI könnte den Sprung zu profitablen Robotaxi-Diensten beschleunigen und den Markt für autonomes Fahren grundlegend verändern.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion