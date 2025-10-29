    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Intelligente Kapitalanlage mit sieben Prozent Rendite - so sichern sich Investoren hohe Renditen und tragen gleichzeitig zur Wohnraumaufwertung bei (FOTO)

    Hamburg (ots) - Mehr Chancen, weniger Wartezeit: Immer mehr Investoren suchen
    nach Wegen, ihr Kapital sinnvoll und gewinnbringend einzusetzen. Die
    Hanseatische Invest eG bietet dabei einen Ansatz, der Rendite mit Verantwortung
    verbindet. Warum kurze Laufzeiten, hohe Renditen und flexible
    Einstiegsmöglichkeiten heute den Unterschied machen und was bei
    Immobilienprojekten mit sozialem Mehrwert zählt, zeigt der folgende Beitrag.

    Im aktuellen Marktumfeld stehen Kapitalinvestoren zunehmend vor einem Dilemma:
    Klassische Geldanlagen bringen kaum noch Ertrag und bieten wenig Sicherheit -
    das Vertrauen in traditionelle Sparformen schwindet. Während Kapital auf
    Tagesgeldkonten kaum Ertrag bringt und Immobilienkäufe hohe Einstiegshürden
    darstellen, wächst der Bedarf an innovativen Lösungen, die attraktive Renditen
    und flexible Laufzeiten vereinen. Wer über liquide Mittel verfügt, steht jedoch
    oft vor weiteren Hindernissen: komplizierte Bonitätsprüfungen, strenge
    Zugangskriterien und undurchsichtige Modelle. Auch der Immobilienmarkt selbst
    scheint für viele Kleininvestoren unzugänglich. Dabei bietet er nach wie vor
    solide Chancen, insbesondere bei Investitionen in Bestandsimmobilien, die
    gezielt modernisiert und energetisch saniert werden. "Noch immer verharren viele
    Investoren in starren Mustern: Das Kapital arbeitet nicht, weil flexible und
    transparente Investitionsmodelle fehlen", erklärt Stephan Gerlach, Gründer der
    Hanseatischen Invest eG. "Wer die Augen vor Alternativen verschließt, verschenkt
    nicht nur Rendite, sondern auch die Chance, gesellschaftlichen Mehrwert zu
    schaffen."

    "Der effektivste Weg für zukunftsorientierte Investoren ist ein Ansatz, der
    neben attraktiver Renditen auch Planbarkeit und soziale Wirkung vereint", ist
    Gerlach überzeugt. Die Hanseatische Invest eG, ein Tochterunternehmen der
    Gerlach Immobilien Gruppe, ermöglicht Investitionen in Immobilienprojekte
    bereits ab 10.000 Euro und bietet dabei sieben Prozent Rendite pro Jahr. Die
    kurze Mindestlaufzeit von nur einem Jahr, der geringe Aufwand und der Fokus auf
    rentable Bestandsprojekte bilden ein Modell, das die Bedürfnisse moderner
    Investoren präzise trifft. Das Hamburger Erfolgsbeispiel - ein erfolgreich
    abgeschlossenes Immobilienprojekt der Hanseatischen Invest eG - zeigt die Kraft
    dieses Ansatzes und wie ein sinnvoller Schulterschluss zwischen Investoren,
    Käufern und Mietern entsteht. "Viele Investoren sind erstaunt, wie schnell ihre
    Investitionen Rendite erwirtschaften und zugleich Wohnraum sichern", so Gerlach.
    "Die Transformation der Immobilienmärkte ist keine Frage jahrelanger Geduld,
    sondern kluger Strukturen - genau diesen Weg wollen wir zugänglich machen."
