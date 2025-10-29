Lycored stellt neue VAS-Technologie auf der SupplySide Global vor

Bei der VAS-Technologie von Lycored handelt es sich um mikroverkapselte Stärkekügelchen, die entwickelt wurden, um die Produktleistung zu optimieren, und die entscheidende Vorteile für eine Vielzahl von Anwendungen bieten, darunter Tabletten (widerstehen direkter Kompression), Gummibärchen (Homogenität und Stabilität), Getränkepulver (verbesserte Löslichkeit) und Kapseln (Fließfähigkeit). Die VAS-Technologie wurde als eine Lösung für mehrere Formate entwickelt und ist mit einer Vielzahl von Wirkstoffen erhältlich, darunter Lycopin, Beta-Carotin, Lutein und Vitamine, und bietet außergewöhnliche Stabilität, Vielseitigkeit und Leistung.

BRANCHBURG, N.J., 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Lycored, der weltweit führende Anbieter von natürlich gewonnenen Carotinoiden für den Lebensmittel-, Getränke- und Nahrungsergänzungsmarkt, erweitert sein Angebot an Inhaltsstoffen mit der Einführung der innovativen VAS-Technologie (versatile application solution) auf der SupplySide Global 2025. Das Lycored VAS-Portfolio wird offiziell am 6. November 2025 eingeführt.

Lycobeads VAS TM 10% ist eine führende Formulierung innerhalb des neuen VAS-Portfolios mit Lycopin, einem herausragenden nutrazeutischen Inhaltsstoff, der für seine starke antioxidative Aktivität und seine Rolle bei der Unterstützung der kardiovaskulären Gesundheit, des Hautschutzes und der Prostatafunktion bekannt ist. Insgesamt ist VAS eine universelle Lösung, die die Formulierung mit einem durchgängig leistungsstarken Produkt vereinfacht und rationalisiert.

„Die VAS-Technologie bietet Marken die Möglichkeit, ihren kommerziellen Erfolg durch hochwertige Formulierungen mit erstklassigen naturbasierten Inhaltsstoffen zu steigern", sagt Megan Dunn, Senior Manager, Global Marketing. „Die SupplySide Global ist der ideale Ort, um zu zeigen, wie VAS an der Schnittstelle zwischen modernster Wissenschaft und echter Marktnachfrage nach natürlichen, wissenschaftlich fundierten Wellness-Lösungen steht - und um zu veranschaulichen, wie Lycored mit wissenschaftlicher Exzellenz und Innovation, die die Bedürfnisse der Verbraucher in den Vordergrund stellt, den Weg weist."

Neben der Einführung von VAS können sich die Teilnehmer der SupplySide Global 2025 darauf freuen, aus erster Hand zu sehen, wie das gesamte Portfolio von Lycored an Clean-Label-Inhaltsstoffen durch verschiedene Aktivierungen und Ausstellungen glänzt:

Elizabeth Tarshish , PhD, Leiterin der Abteilung Produkt und Wissenschaft, spricht über „Tomato to Transformation: Lycopen's Health Journey", die sich mit der Wissenschaft der Bioverfügbarkeit von Lycopen, den neuesten Forschungsergebnissen zu seinen nachgewiesenen Vorteilen und seinen praktischen Anwendungen befasst, findet am 29. Oktober um 11:00 Uhr im Product Development Theater statt.

, PhD, Leiterin der Abteilung Produkt und Wissenschaft, spricht über „Tomato to Transformation: Lycopen's Health Journey", die sich mit der Wissenschaft der Bioverfügbarkeit von Lycopen, den neuesten Forschungsergebnissen zu seinen nachgewiesenen Vorteilen und seinen praktischen Anwendungen befasst, findet am 29. Oktober um 11:00 Uhr im Product Development Theater statt. Nehmen Sie mit Lycored an der Natural Color Solutions Guided Tour teil: Lebendige Innovation aus der Natur, beginnend am 29. Oktober um 11:45 Uhr.

Besuchen Sie den Stand Nr. 3251 und entdecken Sie Lycoreds komplettes Portfolio an naturbasierten Lösungen durch interaktive Erlebnisse, einschließlich einer von Las Vegas inspirierten Silent-Disco.

