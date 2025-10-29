Webfleet und Questar bringen neue KI-gestützte Lösung für vorrausschauende Wartung auf den Markt (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVHM AktievorwärtsNachrichten zu VHM
    Leipzig (ots) - Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von
    Bridgestone, sowie Questar Auto Technologies, ein führender Anbieter von Vehicle
    Health Management (VHM), gaben heute den Marktstart einer wegweisenden
    KI-gestützten Lösung für vorrausschauende Fahrzeugwartung bekannt. Webfleets
    Portfolio für Predictive Vehicle Health Management (PVHM) nutzt KI-gestützte
    Algorithmen, um präzise vorrausschauende Daten zu berechnen, welche
    Fuhrparkmanagern eine proaktive und effektive Planung der Fahrzeugwartung
    ermöglichen. Die neue Partnerschaft verbindet dabei die neusten Entwicklungen
    von Webfleet Vehicle Diagnostics mit Questars KI-gestützter prädiktiver
    Technologie.

    "Indem wir Webfleets umfassende Kompetenz im Bereich Fahrzeugdaten und dessen
    benutzerfreundliche Oberfläche mit Questars fortschrittlicher KI zur
    Früherkennung von Ausfallrisiken kombinieren, definieren wir das
    Flottenmanagement neu", erklärt Jan-Maarten de Vries, President of Fleet
    Management Solutions bei Bridgestone. "Dies ist die erste umfangreiche
    Integration von Predictive Vehicle Health Management in einer einzigen
    Benutzeroberfläche."

    Durch die Einbindung der Daten von Questar in die Webfleet-Plattform
    positionieren sich beide Unternehmen als innovative Vorreiter mit einer
    zentralen Lösung. Die Kooperation unterstreicht Webfleets Engagement,
    Fuhrparkkunden dabei zu unterstützen, deren Gesamtbetriebskosten durch eine
    zuverlässige Fahrzeugverfügbarkeit und optimierte Abläufe zu senken. Mithilfe
    von Big Data, vorausschauenden Analysen und Frühwarnhinweisen ermöglicht es
    Webfleet Fuhrparkmanagern, potenzielle Ausfälle frühzeitig zu erkennen und
    Wartungsmaßnahmen rechtzeitig einzuplanen. Dies reduziert sowohl Ausfallzeiten
    als auch Wartungskosten.

    Webfleets Predictive Vehicle Health Management gelingt dies dank einer 360°
    Flotteneinsicht - basierend auf Questars prädiktiven Machine-Learning- und
    KI-Modellen zum Verständnis des Fahrzeugzustands über einen längeren
    Zeithorizont hinweg. Die Fahrzeugdaten von Questar umfassen vergangene Fahrten,
    den aktuellen Zustand und zukünftige Risikoprognosen, um kritische Probleme
    frühzeitig zu erkennen.

    Questars Technologie basiert auf über zwei Jahrzehnten analytischer Erfahrung
    und fortschrittlicher KI, um komplexe Muster im Fahrzeugverhalten zu
    identifizieren.

    "Webfleets Entscheidung, auf Predictive Vehicle Health Management zu setzen,
    unterstreicht unsere führende Rolle im Bereich KI-gestützter Mobilitätslösungen.
    Gemeinsam setzen Webfleet und Questar neue Standards im Flottenbetrieb und ebnen
    den Weg für eine Zukunft ohne ungeplante Ausfallzeiten", ergänzt Vered
    Mandelboum Josef, CEO of Questar Auto Technologies.

    Predictive Vehicle Health Management ist ab sofort für Webfleet-Kunden in
    Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Spanien, Deutschland,
    Frankreich, Polen und Ungarn verfügbar.

    Fotos: https://we.tl/t-CJT7NFQQyI

    Copyright: Webfleet

    Über Webfleet:

    Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr
    als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres
    Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren
    Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger
    zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern
    datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.

    Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht
    Leitsätze dieser globalen

    Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy,
    Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen
    Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.

    Weitere Informationen unter: https://www.webfleet.com/de_de/webfleet/ . Folgen
    Sie uns auf X @WebfleetNews und LinkedIn @Webfleet. Weitere Informationen über
    Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com (https://www.bridgestone.com/) und
    im Bridgestone Newsroom.

    Über Quester Auto Technologies:

    Questar ist ein Vorreiter im Bereich Vehicle Health Management und der einzige
    Anbieter einer vollständigen Lösung, die sowohl vorausschauende als auch
    präskriptive Analysen des Fahrzeugzustands umfasst. Questar unterstützt
    Tier-1-Zulieferer, OEMs, Leasinggesellschaften, Serviceanbieter und
    Unternehmensflotten dabei, Ausfallzeiten zu minimieren, Wartungskosten zu senken
    und Umsätze durch KI-gestützte Analysen zu maximieren.

    Folgen Sie uns auf LinkedIn @QuestarAutoTechnologies. Weitere Informationen zu
    Questar finden Sie unter Questarauto.com.

    Pressekontakt:

    Webfleet
    Dana Schmidt
    mailto:dana.schmidt@webfleet.com
    +49 173 888 78 00

    Kontakt PR-Agentur
    PIO
    Ute Schirmack
    mailto:ute.schirmack@pio-com.de
    +49 30 2089 870 42

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173043/6147601
    OTS: webfleet




