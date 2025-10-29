Webfleet und Questar bringen neue KI-gestützte Lösung für vorrausschauende Wartung auf den Markt (FOTO)

Leipzig (ots) - Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von

Bridgestone, sowie Questar Auto Technologies, ein führender Anbieter von Vehicle

Health Management (VHM), gaben heute den Marktstart einer wegweisenden

KI-gestützten Lösung für vorrausschauende Fahrzeugwartung bekannt. Webfleets

Portfolio für Predictive Vehicle Health Management (PVHM) nutzt KI-gestützte

Algorithmen, um präzise vorrausschauende Daten zu berechnen, welche

Fuhrparkmanagern eine proaktive und effektive Planung der Fahrzeugwartung

ermöglichen. Die neue Partnerschaft verbindet dabei die neusten Entwicklungen

von Webfleet Vehicle Diagnostics mit Questars KI-gestützter prädiktiver

Technologie.



"Indem wir Webfleets umfassende Kompetenz im Bereich Fahrzeugdaten und dessen

benutzerfreundliche Oberfläche mit Questars fortschrittlicher KI zur

Früherkennung von Ausfallrisiken kombinieren, definieren wir das

Flottenmanagement neu", erklärt Jan-Maarten de Vries, President of Fleet

Management Solutions bei Bridgestone. "Dies ist die erste umfangreiche

Integration von Predictive Vehicle Health Management in einer einzigen

Benutzeroberfläche."





Durch die Einbindung der Daten von Questar in die Webfleet-Plattform

positionieren sich beide Unternehmen als innovative Vorreiter mit einer

zentralen Lösung. Die Kooperation unterstreicht Webfleets Engagement,

Fuhrparkkunden dabei zu unterstützen, deren Gesamtbetriebskosten durch eine

zuverlässige Fahrzeugverfügbarkeit und optimierte Abläufe zu senken. Mithilfe

von Big Data, vorausschauenden Analysen und Frühwarnhinweisen ermöglicht es

Webfleet Fuhrparkmanagern, potenzielle Ausfälle frühzeitig zu erkennen und

Wartungsmaßnahmen rechtzeitig einzuplanen. Dies reduziert sowohl Ausfallzeiten

als auch Wartungskosten.



Webfleets Predictive Vehicle Health Management gelingt dies dank einer 360°

Flotteneinsicht - basierend auf Questars prädiktiven Machine-Learning- und

KI-Modellen zum Verständnis des Fahrzeugzustands über einen längeren

Zeithorizont hinweg. Die Fahrzeugdaten von Questar umfassen vergangene Fahrten,

den aktuellen Zustand und zukünftige Risikoprognosen, um kritische Probleme

frühzeitig zu erkennen.



Questars Technologie basiert auf über zwei Jahrzehnten analytischer Erfahrung

und fortschrittlicher KI, um komplexe Muster im Fahrzeugverhalten zu

identifizieren.



"Webfleets Entscheidung, auf Predictive Vehicle Health Management zu setzen,

unterstreicht unsere führende Rolle im Bereich KI-gestützter Mobilitätslösungen.

Gemeinsam setzen Webfleet und Questar neue Standards im Flottenbetrieb und ebnen

den Weg für eine Zukunft ohne ungeplante Ausfallzeiten", ergänzt Vered

Mandelboum Josef, CEO of Questar Auto Technologies.



Predictive Vehicle Health Management ist ab sofort für Webfleet-Kunden in

Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Spanien, Deutschland,

Frankreich, Polen und Ungarn verfügbar.



Fotos: https://we.tl/t-CJT7NFQQyI



Copyright: Webfleet



Über Webfleet:



Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr

als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres

Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren

Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger

zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern

datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.



Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht

Leitsätze dieser globalen



Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy,

Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen

Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.



Weitere Informationen unter: https://www.webfleet.com/de_de/webfleet/ . Folgen

Sie uns auf X @WebfleetNews und LinkedIn @Webfleet. Weitere Informationen über

Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com (https://www.bridgestone.com/) und

im Bridgestone Newsroom.



Über Quester Auto Technologies:



Questar ist ein Vorreiter im Bereich Vehicle Health Management und der einzige

Anbieter einer vollständigen Lösung, die sowohl vorausschauende als auch

präskriptive Analysen des Fahrzeugzustands umfasst. Questar unterstützt

Tier-1-Zulieferer, OEMs, Leasinggesellschaften, Serviceanbieter und

Unternehmensflotten dabei, Ausfallzeiten zu minimieren, Wartungskosten zu senken

und Umsätze durch KI-gestützte Analysen zu maximieren.



Folgen Sie uns auf LinkedIn @QuestarAutoTechnologies. Weitere Informationen zu

Questar finden Sie unter Questarauto.com.



