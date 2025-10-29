Webfleet und Questar bringen neue KI-gestützte Lösung für vorrausschauende Wartung auf den Markt (FOTO)
Leipzig (ots) - Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von
Bridgestone, sowie Questar Auto Technologies, ein führender Anbieter von Vehicle
Health Management (VHM), gaben heute den Marktstart einer wegweisenden
KI-gestützten Lösung für vorrausschauende Fahrzeugwartung bekannt. Webfleets
Portfolio für Predictive Vehicle Health Management (PVHM) nutzt KI-gestützte
Algorithmen, um präzise vorrausschauende Daten zu berechnen, welche
Fuhrparkmanagern eine proaktive und effektive Planung der Fahrzeugwartung
ermöglichen. Die neue Partnerschaft verbindet dabei die neusten Entwicklungen
von Webfleet Vehicle Diagnostics mit Questars KI-gestützter prädiktiver
Technologie.
"Indem wir Webfleets umfassende Kompetenz im Bereich Fahrzeugdaten und dessen
benutzerfreundliche Oberfläche mit Questars fortschrittlicher KI zur
Früherkennung von Ausfallrisiken kombinieren, definieren wir das
Flottenmanagement neu", erklärt Jan-Maarten de Vries, President of Fleet
Management Solutions bei Bridgestone. "Dies ist die erste umfangreiche
Integration von Predictive Vehicle Health Management in einer einzigen
Benutzeroberfläche."
Bridgestone, sowie Questar Auto Technologies, ein führender Anbieter von Vehicle
Health Management (VHM), gaben heute den Marktstart einer wegweisenden
KI-gestützten Lösung für vorrausschauende Fahrzeugwartung bekannt. Webfleets
Portfolio für Predictive Vehicle Health Management (PVHM) nutzt KI-gestützte
Algorithmen, um präzise vorrausschauende Daten zu berechnen, welche
Fuhrparkmanagern eine proaktive und effektive Planung der Fahrzeugwartung
ermöglichen. Die neue Partnerschaft verbindet dabei die neusten Entwicklungen
von Webfleet Vehicle Diagnostics mit Questars KI-gestützter prädiktiver
Technologie.
"Indem wir Webfleets umfassende Kompetenz im Bereich Fahrzeugdaten und dessen
benutzerfreundliche Oberfläche mit Questars fortschrittlicher KI zur
Früherkennung von Ausfallrisiken kombinieren, definieren wir das
Flottenmanagement neu", erklärt Jan-Maarten de Vries, President of Fleet
Management Solutions bei Bridgestone. "Dies ist die erste umfangreiche
Integration von Predictive Vehicle Health Management in einer einzigen
Benutzeroberfläche."
Durch die Einbindung der Daten von Questar in die Webfleet-Plattform
positionieren sich beide Unternehmen als innovative Vorreiter mit einer
zentralen Lösung. Die Kooperation unterstreicht Webfleets Engagement,
Fuhrparkkunden dabei zu unterstützen, deren Gesamtbetriebskosten durch eine
zuverlässige Fahrzeugverfügbarkeit und optimierte Abläufe zu senken. Mithilfe
von Big Data, vorausschauenden Analysen und Frühwarnhinweisen ermöglicht es
Webfleet Fuhrparkmanagern, potenzielle Ausfälle frühzeitig zu erkennen und
Wartungsmaßnahmen rechtzeitig einzuplanen. Dies reduziert sowohl Ausfallzeiten
als auch Wartungskosten.
Webfleets Predictive Vehicle Health Management gelingt dies dank einer 360°
Flotteneinsicht - basierend auf Questars prädiktiven Machine-Learning- und
KI-Modellen zum Verständnis des Fahrzeugzustands über einen längeren
Zeithorizont hinweg. Die Fahrzeugdaten von Questar umfassen vergangene Fahrten,
den aktuellen Zustand und zukünftige Risikoprognosen, um kritische Probleme
frühzeitig zu erkennen.
Questars Technologie basiert auf über zwei Jahrzehnten analytischer Erfahrung
und fortschrittlicher KI, um komplexe Muster im Fahrzeugverhalten zu
identifizieren.
"Webfleets Entscheidung, auf Predictive Vehicle Health Management zu setzen,
unterstreicht unsere führende Rolle im Bereich KI-gestützter Mobilitätslösungen.
Gemeinsam setzen Webfleet und Questar neue Standards im Flottenbetrieb und ebnen
den Weg für eine Zukunft ohne ungeplante Ausfallzeiten", ergänzt Vered
Mandelboum Josef, CEO of Questar Auto Technologies.
Predictive Vehicle Health Management ist ab sofort für Webfleet-Kunden in
Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Spanien, Deutschland,
Frankreich, Polen und Ungarn verfügbar.
Fotos: https://we.tl/t-CJT7NFQQyI
Copyright: Webfleet
Über Webfleet:
Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr
als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres
Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren
Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger
zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern
datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.
Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht
Leitsätze dieser globalen
Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy,
Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen
Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.
Weitere Informationen unter: https://www.webfleet.com/de_de/webfleet/ . Folgen
Sie uns auf X @WebfleetNews und LinkedIn @Webfleet. Weitere Informationen über
Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com (https://www.bridgestone.com/) und
im Bridgestone Newsroom.
Über Quester Auto Technologies:
Questar ist ein Vorreiter im Bereich Vehicle Health Management und der einzige
Anbieter einer vollständigen Lösung, die sowohl vorausschauende als auch
präskriptive Analysen des Fahrzeugzustands umfasst. Questar unterstützt
Tier-1-Zulieferer, OEMs, Leasinggesellschaften, Serviceanbieter und
Unternehmensflotten dabei, Ausfallzeiten zu minimieren, Wartungskosten zu senken
und Umsätze durch KI-gestützte Analysen zu maximieren.
Folgen Sie uns auf LinkedIn @QuestarAutoTechnologies. Weitere Informationen zu
Questar finden Sie unter Questarauto.com.
Pressekontakt:
Webfleet
Dana Schmidt
mailto:dana.schmidt@webfleet.com
+49 173 888 78 00
Kontakt PR-Agentur
PIO
Ute Schirmack
mailto:ute.schirmack@pio-com.de
+49 30 2089 870 42
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173043/6147601
OTS: webfleet
positionieren sich beide Unternehmen als innovative Vorreiter mit einer
zentralen Lösung. Die Kooperation unterstreicht Webfleets Engagement,
Fuhrparkkunden dabei zu unterstützen, deren Gesamtbetriebskosten durch eine
zuverlässige Fahrzeugverfügbarkeit und optimierte Abläufe zu senken. Mithilfe
von Big Data, vorausschauenden Analysen und Frühwarnhinweisen ermöglicht es
Webfleet Fuhrparkmanagern, potenzielle Ausfälle frühzeitig zu erkennen und
Wartungsmaßnahmen rechtzeitig einzuplanen. Dies reduziert sowohl Ausfallzeiten
als auch Wartungskosten.
Webfleets Predictive Vehicle Health Management gelingt dies dank einer 360°
Flotteneinsicht - basierend auf Questars prädiktiven Machine-Learning- und
KI-Modellen zum Verständnis des Fahrzeugzustands über einen längeren
Zeithorizont hinweg. Die Fahrzeugdaten von Questar umfassen vergangene Fahrten,
den aktuellen Zustand und zukünftige Risikoprognosen, um kritische Probleme
frühzeitig zu erkennen.
Questars Technologie basiert auf über zwei Jahrzehnten analytischer Erfahrung
und fortschrittlicher KI, um komplexe Muster im Fahrzeugverhalten zu
identifizieren.
"Webfleets Entscheidung, auf Predictive Vehicle Health Management zu setzen,
unterstreicht unsere führende Rolle im Bereich KI-gestützter Mobilitätslösungen.
Gemeinsam setzen Webfleet und Questar neue Standards im Flottenbetrieb und ebnen
den Weg für eine Zukunft ohne ungeplante Ausfallzeiten", ergänzt Vered
Mandelboum Josef, CEO of Questar Auto Technologies.
Predictive Vehicle Health Management ist ab sofort für Webfleet-Kunden in
Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Spanien, Deutschland,
Frankreich, Polen und Ungarn verfügbar.
Fotos: https://we.tl/t-CJT7NFQQyI
Copyright: Webfleet
Über Webfleet:
Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr
als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres
Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren
Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger
zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern
datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.
Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht
Leitsätze dieser globalen
Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy,
Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen
Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.
Weitere Informationen unter: https://www.webfleet.com/de_de/webfleet/ . Folgen
Sie uns auf X @WebfleetNews und LinkedIn @Webfleet. Weitere Informationen über
Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com (https://www.bridgestone.com/) und
im Bridgestone Newsroom.
Über Quester Auto Technologies:
Questar ist ein Vorreiter im Bereich Vehicle Health Management und der einzige
Anbieter einer vollständigen Lösung, die sowohl vorausschauende als auch
präskriptive Analysen des Fahrzeugzustands umfasst. Questar unterstützt
Tier-1-Zulieferer, OEMs, Leasinggesellschaften, Serviceanbieter und
Unternehmensflotten dabei, Ausfallzeiten zu minimieren, Wartungskosten zu senken
und Umsätze durch KI-gestützte Analysen zu maximieren.
Folgen Sie uns auf LinkedIn @QuestarAutoTechnologies. Weitere Informationen zu
Questar finden Sie unter Questarauto.com.
Pressekontakt:
Webfleet
Dana Schmidt
mailto:dana.schmidt@webfleet.com
+49 173 888 78 00
Kontakt PR-Agentur
PIO
Ute Schirmack
mailto:ute.schirmack@pio-com.de
+49 30 2089 870 42
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173043/6147601
OTS: webfleet
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte