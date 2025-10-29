    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Aktivrente kommt - aber 1,5 Millionen Selbstständige bleiben außen vor

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Was sie jetzt tun sollten (FOTO)

    Mannheim (ots) - Die geplante "Aktivrente" soll Deutschlands Altersvorsorge
    reformieren - doch Millionen Selbstständige profitieren nicht davon. Gerade für
    Freiberufler, Solo-Unternehmer und kleine Gewerbetreibende bleibt die Frage
    offen: Wer sorgt eigentlich für ihr Alter vor? Denn ohne verpflichtende Beiträge
    droht die finanzielle Lücke im Ruhestand riesig zu werden.

    Wer erst mit 50 anfängt, über Altersvorsorge nachzudenken, hat den wichtigsten
    Faktor schon verloren - Zeit. Dieser Beitrag zeigt, wie Selbstständige schon
    früh mit kleinen, planbaren Schritten Vermögen aufbauen können, welche
    Strategien langfristig tragen und warum Eigenverantwortung der entscheidende
    Schlüssel zur finanziellen Sicherheit im Alter ist.

    Warum Zeit der wichtigste Faktor ist

    Altersvorsorge bedeutet im Kern, über die Jahre hinweg ein Kapital aufzubauen,
    von dem man im Ruhestand leben kann. Dieses Kapital entsteht durch regelmäßige
    Einzahlungen, die sich über die Zeit verzinsen, oder besser gesagt: die durch
    Renditen wachsen. Der entscheidende Punkt dabei ist die Zeit. Je länger das Geld
    investiert ist, desto stärker wirkt der Zinseszinseffekt, also Zinsen auf
    bereits erwirtschaftete Zinsen. Dieser exponentielle Effekt sorgt dafür, dass
    selbst kleine Beträge über Jahrzehnte eine erstaunliche Dynamik entwickeln.

    Wer hingegen spät anfängt, hat es ungleich schwerer, denselben Kapitalstock zu
    erreichen. Denn fehlende Zeit lässt sich kaum durch höhere Beiträge
    kompensieren. Umso wichtiger ist es, frühzeitig zu beginnen, selbst mit geringen
    Beträgen.

    Warum klassische Produkte kaum ausreichen

    Viele traditionelle Finanzprodukte, die noch immer weit verbreitet sind, bieten
    lediglich Renditen im Bereich von ein bis zwei Prozent pro Jahr. Bei der aktuell
    langen Ansparphase und der anhaltend hohen Inflation bedeutet das realen
    Wertverlust. Eine zeitgemäße Altersvorsorgestrategie muss deshalb stärker auf
    renditestärkere Anlageformen setzen, insbesondere auf Aktien und Fonds.

    Fondsgebundene Produkte oder breit gestreute ETF-Portfolios können hier eine
    solide Basis schaffen. Wer beispielsweise in globale Indizes wie den MSCI World
    und den MSCI Emerging Markets investiert, partizipiert langfristig an der
    wirtschaftlichen Entwicklung zahlreicher Unternehmen weltweit. Bei einer
    durchschnittlichen Rendite von fünf bis neun Prozent jährlich entfaltet sich der
    Zinseszinseffekt besonders stark, vorausgesetzt, der Anlagehorizont beträgt
    mindestens 20 Jahre.

    Altersvorsorge für Selbstständige: Eigenverantwortung als Pflicht

    Selbstständige stehen in besonderer Weise in der Verantwortung, für ihr Alter
    vorzusorgen. Ohne verpflichtende Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung
    entsteht schnell eine gefährliche Lücke. Viele unterschätzen, wie viel Kapital
    nötig ist, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu sichern.

    Deshalb gilt: Wer selbständig ist, sollte früh prüfen, welche monatlichen
    Beträge realistisch investiert werden können und diese konsequent anlegen. Dabei
    ist Regelmäßigkeit wichtiger als Höhe. Moderate, konstante Sparraten entwickeln
    durch den Zinseszinseffekt langfristig erhebliche Wirkung. Entscheidend ist,
    überhaupt anzufangen - und das möglichst früh.

    Fazit: Zeit ist Vermögen

    Altersvorsorge ist kein kurzfristiges Projekt, sondern eine Lebensaufgabe. Je
    früher Selbstständige beginnen, desto stärker profitieren sie von Renditen und
    Zinseszins. Wer hingegen abwartet, verschenkt wertvolle Jahre. Die geplante
    Aktivrente mag ein Schritt in die richtige Richtung sein, doch für Millionen
    Selbstständige bleibt sie ein unzureichendes Sicherheitsnetz.
    Eigenverantwortung, langfristiges Denken und ein klarer Plan sind daher
    unerlässlich, um die finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

    Denn am Ende entscheidet nicht die Höhe des Einkommens über die Sicherheit im
    Alter, sondern die Konsequenz, mit der Vermögen aufgebaut wird; Schritt für
    Schritt, Monat für Monat, über viele Jahre hinweg.

    Über Tobias Vetter:

    Tobias Vetter ist Finanzberater und Geschäftsführer der Vetter Group. Er
    unterstützt Selbstständige, Unternehmer und GmbH-Geschäftsführer dabei, ihre
    Steuerlast legal zu minimieren und ihre Finanzen strategisch zu strukturieren.
    Mit einem ganzheitlichen Ansatz verbindet er Vertragsgestaltung, Vorsorge und
    Vermögensaufbau zu einer durchdachten Steuerstrategie. Sein Credo: "Steuern
    sparen ist kein Trick - es ist eine Frage der Struktur." Weitere Informationen
    unter http://www.vetter-consulting.de

    Pressekontakt:

    Vetter Consulting GmbH
    Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Tobias Vetter
    E-Mail: mailto:info@vetter-consulting.de
    Website: https://www.vetter-consulting.de/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178407/6147610
    OTS: Vetter Consulting GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Aktivrente kommt - aber 1,5 Millionen Selbstständige bleiben außen vor Was sie jetzt tun sollten (FOTO) Die geplante "Aktivrente" soll Deutschlands Altersvorsorge reformieren - doch Millionen Selbstständige profitieren nicht davon. Gerade für Freiberufler, Solo-Unternehmer und kleine Gewerbetreibende bleibt die Frage offen: Wer sorgt eigentlich für …