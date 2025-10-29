BERNSTEIN RESEARCH stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 287 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Harned verwies mit Blick auf die vorgelegten Quartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung auf die Belastungen des Flugzeugbauers durch Verzögerungen beim Großraumjet 777X, den positiven Cashflow und dass es zu keinem Lagerabbau gekommen sei. Er konzentriere sich nun auf die avisierte Steigerung der Produktionsraten, so Harned./rob/ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:03 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:03 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 188,9EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 15:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas Harned

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 287

Kursziel alt: 287

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

