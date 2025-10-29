DZ BANK stuft SYMRISE AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 117 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bericht bot zahlreiche positive Aspekte ? etwa die Ru?ckkehr auf den Wachstumspfad beiCosmetic Ingredients, solides Neukundengeschäft bei edlen Du?ften, eine hohe Dynamik bei Getränkeprodukten sowie solides Wachstum bei sensorischen Anwendungen für Haustiernahrung, wie Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Die Schwäche bei den Aromamolekülen und die Kürzung des Umsatzziels für 2025 sorgten jedoch für Verunsicherung. Der Kapitalmarkt messe den kurzfristigen "Störungen" allerdings zu viel Bedeutung bei und vernachlässige das mittel- und langfristige Wachstumspotenzial, das sich für Symrise aus Megatrends ergebe. Dazu zählten die steigendeNachfrage nach Lebensmitteln mit Zusatznutzen und reduziertem Zucker- und Salzgehalt, der Fokus auf Natürlichkeit, der Wunsch nach "ewiger Jugend" sowie eine wachsende Haustierpopulation./rob/mis/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 74,78EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 15:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 77,24 € , was eine Steigerung von +5,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer