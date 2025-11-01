Großbritannien wird zum Geheimtipp – vor allem diese Aktien!

Politische Unsicherheiten und die Sorge vor Steuererhöhungen hätten das Vertrauen der Anleger geschwächt. Der Abschlag im Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen binnenorientierten und international tätigen britischen Unternehmen habe den höchsten Stand seit Jahren erreicht.

Trotz zahlreicher Unternehmen von Weltformat zählt Großbritannien erneut zu den am stärksten untergewichteten Aktienmärkten weltweit. Tom Matthews, Fondsmanager der UK Dynamic Strategy bei J O Hambro, kritisiert, dass solide Bilanzen, strukturelle Stärken und attraktive Bewertungen weiterhin ignoriert würden.

Matthews betont jedoch, dass die Stimmung in der Wirtschaft deutlich robuster sei, als viele annehmen. Der Lloyds Business Confidence Barometer liege noch immer nahe einem Zehnjahreshoch. In finanziell herausfordernden Zeiten träten Tiefpunkte bei den Bewertungen häufig ein, bevor sich reale Belastungen im Markt zeigten.

Chancen sieht er vor allem in Unternehmen, die tiefgreifende Transformationen durchlaufen. Die durchschnittliche Free-Cashflow-Rendite des Fonds ohne Finanzwerte betrage derzeit bemerkenswerte neun Prozent. Diese Rendite gehe mit einem Gewinnwachstum im mittleren Zehnerbereich und einer Dividendenrendite von fast vier Prozent einher. Matthews verweist darauf, dass trotz globaler Unsicherheiten ein stetig wachsender Pool an Möglichkeiten verfügbar sei, der inzwischen verstärkt US-Investoren anziehe.

Johnson Matthey als Beispiel einer unterschätzten Transformation

Für Matthews ist Johnson Matthey eines der klarsten Beispiele einer verkannten Neuausrichtung. Der Verkauf des Bereichs Catalyst Technologies zu Jahresbeginn habe das Potenzial des Konzerns sichtbar gemacht. Der erzielte Preis habe nahezu zwei Drittel der damaligen Marktkapitalisierung erreicht, obwohl das Geschäft nur rund 20 Prozent zum Konzerngewinn beitrug.

Nach Berechnungen von J O Hambro werde das verbleibende Geschäft bereits mit einer Free-Cashflow-Rendite im mittleren Zehnerbereich bewertet und das noch bevor die neue Anlage für Platin-Gruppen-Metalle Anfang 2026 ihre Wirkung entfaltet. Zudem sieht Matthews erhebliche Leistungsreserven beim operativen Geschäft und beim Betriebskapital, die der Markt aus seiner Sicht unterschätzt.

Auch im Gesundheitssektor habe sich die Lage aufgehellt. Geringere Sorgen über mögliche Zölle unter der wirtschaftspolitischen Agenda von Präsident Trump hätten den Sektor gestützt. Kursgewinne bei GlaxoSmithKline und Smith & Nephew hätten die fehlende Beteiligung an AstraZeneca überkompensiert.

GlaxoSmithKline und Smith & Nephew mit deutlich verbesserten Perspektiven

Der angekündigte Führungswechsel bei GlaxoSmithKline sei vom Markt positiv aufgenommen worden. Matthews lobt dabei auch die bisherige Vorstandschefin:

"Emma Walmsley hat weit bessere Arbeit geleistet, als allgemein anerkannt wird."

Sie habe Schulden reduziert, das Geschäft verschlankt und die Forschungspipeline neu belebt. Mit dem internen Kandidaten Luke Niels erwartet er einen nahtlosen Übergang ohne Kurswechsel bei den mittelfristigen Zielen. Das Unternehmen biete eine zweistellige Free-Cashflow-Rendite und gebe über 5 Prozent seiner Marktkapitalisierung in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Anleger zurück.

Bei Smith & Nephew gehe die operative Neuausrichtung der Orthopädie-Sparte unter Chairman Rupert Soames und CEO Deepak Nath planmäßig voran. Aus Sicht von Matthews dürfte sich bei anhaltend hohen Investitionen die Entwicklung des freien Cashflows deutlich beschleunigen. Er stellt ein Wachstum von etwa 50 Prozent bis zum Ende des Jahrzehnts in Aussicht.

Rolls-Royce mit starkem Cashflow-Schub

Auch Rolls-Royce bestätigt sich aus Sicht von J O Hambro als Gewinner eines konsequenten Strategiewandels. Die Fortschritte in den Bereichen kleine modulare Reaktoren, Verteidigung und Energiesysteme hätten dem Aktienkurs weiter Auftrieb gegeben. Entscheidend sei jedoch die organische Verbesserung der nachhaltigen Cashflow-Generierung.

Matthews erwartet, dass Rolls-Royce trotz steigender Ausschüttungen das Jahrzehnt mit einem Netto-Cash-Bestand von über 10 Milliarden Britischen Pfund (11,35 Milliarden Euro) abschließt und dauerhaft mehr als 6 Milliarden Britische Pfund (6,81 Milliarden Euro) an freiem Cash pro Jahr erzielt. Diese Dynamik stärke die Überzeugung, dass der Konzern weiter deutliches Wertsteigerungspotenzial biete.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



