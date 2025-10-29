JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen für das dritte Quartal von 75 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Constantin Hesse senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar seine Erwartungen für den Chipzulieferer ein Stück weit, sieht das dritte Quartal aber als potenziellen Boden im aktuellen Zyklus. Der Absatz könnte sich 2026 weiter schrittweise erholen, Zudem verwies er auf Sparbemühungen und rückläufige Investitionsausgaben des Unternehmens./rob/mis/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 58,90EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 15:49 Uhr) gehandelt.