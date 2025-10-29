JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft des Flugzeugbauers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 186,1EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 15:53 Uhr) gehandelt.



