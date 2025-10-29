Börsenstart USA - 29.10. - Dow Jones stark +0,50 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:49) bei 47.958,03 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: Caterpillar +13,19 %, Verizon Communications +2,65 %, NVIDIA +2,35 %, Chevron Corporation +0,88 %, Amazon +0,62 %

Flop-Werte: Boeing -3,28 %, Coca-Cola -1,94 %, Nike (B) -1,68 %, Sherwin-Williams -1,57 %, Unitedhealth Group -1,56 %

Der US Tech 100 steht bei 26.115,86 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.

Top-Werte: Constellation Energy +5,38 %, American Electric Power +5,12 %, Cognizant Technology Solutions (A) +4,89 %, Micron Technology +4,16 %, Palantir +3,51 %

Flop-Werte: CoStar Group -11,05 %, Verisk Analytics -9,98 %, Adobe -4,66 %, PayPal -4,30 %, Automatic Data Processing -4,21 %

Der S&P 500 steht bei 6.906,72 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.

Top-Werte: Caterpillar +13,19 %, Seagate Technology Holdings +12,45 %, Centene +9,55 %, Western Digital +8,46 %, Fortive +6,76 %

Flop-Werte: Fiserv -41,74 %, CoStar Group -11,05 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -10,27 %, Verisk Analytics -9,98 %, Garmin -9,66 %