CoStar Group Aktie sinkt rapide - -11,05 % - 29.10.2025

Die CoStar Group Aktie ist bisher um -11,05 % auf 57,26€ gefallen. Das sind -7,11 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

CoStar Group bietet führende Informations- und Analysedienste für die Immobilienbranche, mit Plattformen wie CoStar und LoopNet. Als Marktführer konkurriert es mit Zillow und Redfin, wobei es sich durch seine umfassenden Datenbanken und präzisen Analysen auszeichnet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CoStar Group Aktionäre einen Verlust von -20,11 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoStar Group Aktie damit um -0,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,33 %. Im Jahr 2025 gab es für CoStar Group bisher ein Minus von -6,82 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

CoStar Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,92 % 1 Monat -10,33 % 3 Monate -20,11 % 1 Jahr -8,17 %

Informationen zur CoStar Group Aktie

Es gibt 424 Mio. CoStar Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,44 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

U.S. office projections have been slightly upgraded in a revised forecast from CoStar, the leading global provider of online real estate marketplaces, information and analytics in the property markets. This press release features multimedia. View …

CoStar Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die CoStar Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoStar Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.