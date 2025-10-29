    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoStar Group AktievorwärtsNachrichten zu CoStar Group

    CoStar Group Aktie sinkt rapide - -11,05 % - 29.10.2025

    Am 29.10.2025 ist die CoStar Group Aktie, bisher, um -11,05 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CoStar Group Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    CoStar Group bietet führende Informations- und Analysedienste für die Immobilienbranche, mit Plattformen wie CoStar und LoopNet. Als Marktführer konkurriert es mit Zillow und Redfin, wobei es sich durch seine umfassenden Datenbanken und präzisen Analysen auszeichnet.

    CoStar Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.10.2025

    Die CoStar Group Aktie ist bisher um -11,05 % auf 57,26 gefallen. Das sind -7,11  weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CoStar Group Aktionäre einen Verlust von -20,11 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoStar Group Aktie damit um -0,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,33 %. Im Jahr 2025 gab es für CoStar Group bisher ein Minus von -6,82 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

    CoStar Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,92 %
    1 Monat -10,33 %
    3 Monate -20,11 %
    1 Jahr -8,17 %

    Informationen zur CoStar Group Aktie

    Es gibt 424 Mio. CoStar Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,44 Mrd.EUR wert.

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    U.S. office projections have been slightly upgraded in a revised forecast from CoStar, the leading global provider of online real estate marketplaces, information and analytics in the property markets. This press release features multimedia. View …

    Ob die CoStar Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoStar Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.


    CoStar Group

    -13,00 %
    -1,77 %
    -8,53 %
    -18,41 %
    -6,66 %
    -20,10 %
    -3,20 %
    +1.300,24 %
    ISIN:US22160N1090WKN:922134



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Besonders beachtet! CoStar Group Aktie sinkt rapide - -11,05 % - 29.10.2025 Am 29.10.2025 ist die CoStar Group Aktie, bisher, um -11,05 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CoStar Group Aktie.