Telefonica will 1&1 übernehmen - M&A-Berater erklärt, für wen sich der Deal lohnen kann (FOTO)
Schwarzach (ots) - Telekommunikations-Giganten unter Druck: TelefÃ³nica prÃ¼ft
laut Insidern eine engere Zusammenarbeit oder sogar eine Ãœbernahme von 1&1. Ein
Deal, der den deutschen Mobilfunkmarkt neu ordnen kÃ¶nnte. Hinter den Kulissen
geht es um Macht, Marktanteile und Milliarden. FÃ¼r Investoren, Manager und
Wettbewerber stellt sich jetzt die Frage: Wer gewinnt, wenn zwei Schwergewichte
plÃ¶tzlich gemeinsame Sache machen?
Solche Ãœbernahmen sind strategische SchachzÃ¼ge mit hohem Risiko; sie kÃ¶nnen den
Markt revolutionieren oder enorme Werte vernichten. Dieser Beitrag zeigt, welche
Chancen und Risiken ein mÃ¶glicher TelefÃ³nica/1&1-Deal birgt und worauf
Investoren und Unternehmer jetzt besonders achten sollten.
laut Insidern eine engere Zusammenarbeit oder sogar eine Ãœbernahme von 1&1. Ein
Deal, der den deutschen Mobilfunkmarkt neu ordnen kÃ¶nnte. Hinter den Kulissen
geht es um Macht, Marktanteile und Milliarden. FÃ¼r Investoren, Manager und
Wettbewerber stellt sich jetzt die Frage: Wer gewinnt, wenn zwei Schwergewichte
plÃ¶tzlich gemeinsame Sache machen?
Solche Ãœbernahmen sind strategische SchachzÃ¼ge mit hohem Risiko; sie kÃ¶nnen den
Markt revolutionieren oder enorme Werte vernichten. Dieser Beitrag zeigt, welche
Chancen und Risiken ein mÃ¶glicher TelefÃ³nica/1&1-Deal birgt und worauf
Investoren und Unternehmer jetzt besonders achten sollten.
Anzeige
PrÃ¤sentiert von
Strategische BeweggrÃ¼nde und Marktstruktur
Strategische Akquisitionen verfolgen in erster Linie das Ziel, Marktmacht zu
stÃ¤rken und Wettbewerbsvorteile auszubauen. Im deutschen Mobilfunkmarkt stehen
vier groÃŸe Anbieter im Fokus: Telekom, Vodafone, TelefÃ³nica und 1&1. Sollte
TelefÃ³nica tatsÃ¤chlich 1&1 Ã¼bernehmen, entstÃ¼nde eine neue Marktkonstellation -
statt vier dominanter Anbieter gÃ¤be es nur noch drei.
Kartellrechtlich wÃ¤re eine solche Fusion zwar heikel, doch angesichts der
weiterhin Ã¼berragenden Marktpositionen von Telekom und Vodafone dÃ¼rfte kein
Monopol entstehen. Dennoch wÃ¼rde der Zusammenschluss den Wettbewerb deutlich
verÃ¤ndern und den Preisdruck auf kleinere Anbieter erhÃ¶hen.
Synergieeffekte und Effizienzgewinne
Ein zentraler Antrieb hinter dem mÃ¶glichen Deal sind Synergieeffekte. Beide
Unternehmen verfÃ¼gen Ã¼ber eigene Managementstrukturen, NetzkapazitÃ¤ten und
Verwaltungsstandorte - eine Zusammenlegung wÃ¼rde erhebliche Kostenvorteile
bringen. Durch den Abbau von Doppelstrukturen lieÃŸen sich Personal- und
Verwaltungskosten reduzieren, was die ProfitabilitÃ¤t des fusionierten
Unternehmens erhÃ¶hen kÃ¶nnte.
DarÃ¼ber hinaus wÃ¼rde ein Zusammenschluss den Zugang zu einem grÃ¶ÃŸeren
Kundenstamm ermÃ¶glichen. TelefÃ³nica kÃ¶nnte von der starken 1&1-Position im DSL-
und HostinggeschÃ¤ft profitieren, wÃ¤hrend 1&1 Zugang zu einem breiteren
Mobilfunknetz erhielte. Die gemeinsame Verhandlungsposition gegenÃ¼ber
Zulieferern und Partnern wÃ¼rde sich ebenfalls verbessern, denn ein grÃ¶ÃŸerer
Kunde erzielt in der Regel bessere Einkaufskonditionen.
Netzabdeckung und technologische Vorteile
Neben wirtschaftlichen Aspekten spielt die technologische Integration eine
bedeutende Rolle. Beide Anbieter besitzen Sendefrequenzen fÃ¼r LTE, 4G und 5G.
Eine Fusion wÃ¼rde es ermÃ¶glichen, Netzabdeckungen zu bÃ¼ndeln und technologische
Strategische Akquisitionen verfolgen in erster Linie das Ziel, Marktmacht zu
stÃ¤rken und Wettbewerbsvorteile auszubauen. Im deutschen Mobilfunkmarkt stehen
vier groÃŸe Anbieter im Fokus: Telekom, Vodafone, TelefÃ³nica und 1&1. Sollte
TelefÃ³nica tatsÃ¤chlich 1&1 Ã¼bernehmen, entstÃ¼nde eine neue Marktkonstellation -
statt vier dominanter Anbieter gÃ¤be es nur noch drei.
Kartellrechtlich wÃ¤re eine solche Fusion zwar heikel, doch angesichts der
weiterhin Ã¼berragenden Marktpositionen von Telekom und Vodafone dÃ¼rfte kein
Monopol entstehen. Dennoch wÃ¼rde der Zusammenschluss den Wettbewerb deutlich
verÃ¤ndern und den Preisdruck auf kleinere Anbieter erhÃ¶hen.
Synergieeffekte und Effizienzgewinne
Ein zentraler Antrieb hinter dem mÃ¶glichen Deal sind Synergieeffekte. Beide
Unternehmen verfÃ¼gen Ã¼ber eigene Managementstrukturen, NetzkapazitÃ¤ten und
Verwaltungsstandorte - eine Zusammenlegung wÃ¼rde erhebliche Kostenvorteile
bringen. Durch den Abbau von Doppelstrukturen lieÃŸen sich Personal- und
Verwaltungskosten reduzieren, was die ProfitabilitÃ¤t des fusionierten
Unternehmens erhÃ¶hen kÃ¶nnte.
DarÃ¼ber hinaus wÃ¼rde ein Zusammenschluss den Zugang zu einem grÃ¶ÃŸeren
Kundenstamm ermÃ¶glichen. TelefÃ³nica kÃ¶nnte von der starken 1&1-Position im DSL-
und HostinggeschÃ¤ft profitieren, wÃ¤hrend 1&1 Zugang zu einem breiteren
Mobilfunknetz erhielte. Die gemeinsame Verhandlungsposition gegenÃ¼ber
Zulieferern und Partnern wÃ¼rde sich ebenfalls verbessern, denn ein grÃ¶ÃŸerer
Kunde erzielt in der Regel bessere Einkaufskonditionen.
Netzabdeckung und technologische Vorteile
Neben wirtschaftlichen Aspekten spielt die technologische Integration eine
bedeutende Rolle. Beide Anbieter besitzen Sendefrequenzen fÃ¼r LTE, 4G und 5G.
Eine Fusion wÃ¼rde es ermÃ¶glichen, Netzabdeckungen zu bÃ¼ndeln und technologische
Diskutieren Sie Ã¼ber die enthaltenen Werte
Community BeitrÃ¤ge zu Telefonica - 850775 - ES0178430E18
Das denkt die wallstreetONLINE Community Ã¼ber Telefonica. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bsewicht schrieb 21.10.25, 00:01
mitdiskutieren Â»
Das nÃ¤chste Ziel sehe ich kurzfristig bei 4.70â‚¬........und ggf bereits diese Woche noch bei 4.80â‚¬ plus x......
Zwischen 4.80 und 4.90â‚¬ kÃ¶nnte es nochmals volantil werden........aber eine grÃ¶ÃŸere Korrektur sehe ich dann nicht anstehen
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16846/board/20251020235555-design-big-4.png
Bislang voll nach Plan......
Mein Jahreziel sehe ich unverÃ¤ndert bei mindestens 5â‚¬ plus........
Bsewicht schrieb 17.10.25, 20:02
mitdiskutieren Â»
Gut gemacht, Liebe Bullen......
Es sollte hier aufwÃ¤rts gehen
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16846/board/20251017200156-20251015144527-20251015143808-telefonica-15-10-25.png
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16846/board/20251017200206-design-big-9.png
Es geht aufwÃ¤rts......
Bsewicht schrieb 15.10.25, 14:45
mitdiskutieren Â»
Update......
Hier meine Annahme bis Jahresende
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16846/board/20251015144527-20251015143808-telefonica-15-10-25.png
Die KO Marke steht unverÃ¤ndert fest
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte