Telefonica will 1&1 übernehmen - M&A-Berater erklärt, für wen sich der Deal lohnen kann (FOTO)

Schwarzach (ots) - Telekommunikations-Giganten unter Druck: TelefÃ³nica prÃ¼ft

laut Insidern eine engere Zusammenarbeit oder sogar eine Ãœbernahme von 1&1. Ein

Deal, der den deutschen Mobilfunkmarkt neu ordnen kÃ¶nnte. Hinter den Kulissen

geht es um Macht, Marktanteile und Milliarden. FÃ¼r Investoren, Manager und

Wettbewerber stellt sich jetzt die Frage: Wer gewinnt, wenn zwei Schwergewichte

plÃ¶tzlich gemeinsame Sache machen?



Solche Ãœbernahmen sind strategische SchachzÃ¼ge mit hohem Risiko; sie kÃ¶nnen den

Markt revolutionieren oder enorme Werte vernichten. Dieser Beitrag zeigt, welche

Chancen und Risiken ein mÃ¶glicher TelefÃ³nica/1&1-Deal birgt und worauf

Investoren und Unternehmer jetzt besonders achten sollten.





Anzeige Handeln Sie Ihre EinschÃ¤tzung zu Deutsche Telekom AG! Short 30,43â‚¬ 2,34 × 13,48 Zum Produkt Long 26,22â‚¬ 2,00 × 12,75 Zum Produkt