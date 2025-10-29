IT-Refurbisher afb social & green IT ist bester Online-Shop für refurbished Apple- und Windows-Laptops (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ettlingen (ots) - Der IT-Refurbisher afb social & green IT ist einer der
    Testsieger im aktuellen Vergleich der Stiftung Warentest 09/2025. Der
    Online-Shop von afb wurde als "Bester Online-Shop für refurbished Apple- und
    Windows-Laptops" ausgezeichnet. Damit stellt afb einmal mehr seine hohe
    Professionalität in der Wiederaufbereitung gebrauchter IT-Hardware unter Beweis.

    Getestet wurden Apple- und Windows-Geräte aus Shops von acht verschiedenen
    Anbietern. Stiftung Warentest prüfte die dort gekauften Laptops unter anderem
    auf den äußeren Zustand, die Aktualität des Betriebssystems, die Funktionalität
    der verbauten Komponenten und die Akkulaufzeit. Ebenfalls mit in die Wertung
    flossen die Beschreibung der Geräte im Online-Shop, die Abwicklung des Einkaufs
    und der Kundenservice. Das Ergebnis zeigt: Der Online-Shop von afb social &
    green IT ist der beste Anbieter in der Rubrik "Online-Shops für refurbished
    Apple- und Windows-Laptops" von Stiftung Warentest 09/2025 mit der Gesamtnote
    gut (2,2).

    Entscheidungshilfe für Unternehmen und Verbraucher

    Daniel Büchle, Geschäftsführer von afb social & green IT, sagt: "Das
    hervorragende Testergebnis bestätigt, dass wir unserem Anspruch als Premium
    Refurbisher gerecht werden. Unsere Partner und Kunden vertrauen zu Recht auf
    unsere Erfahrung, unsere Kompetenz und unsere strengen Anforderungen im
    Refurbishing-Prozess." Mit 20 Standorten in fünf Ländern ist afb social & green
    IT das größte gemeinnützige IT-Unternehmen Europas und einer der wenigen
    Microsoft Authorized Refurbisher in Deutschland. Der Dienstleister
    veröffentlicht jährlich in einem detaillierten Wirkungsbericht, welche Rohstoffe
    und Ressourcen durch die Aufbereitung der IT-Geräte eingespart werden, und sorgt
    so für Transparenz.

    Mit dem aktuellen Vergleich von Refurbishern liefert Stiftung Warentest jetzt
    eine weitere Entscheidungshilfe, denn der Markt für wiederaufbereitete IT
    wächst. Viele Unternehmen und Privatpersonen wählen inzwischen bewusst die
    ressourcenschonende Alternative. So haben laut einer repräsentativen
    Verbraucherumfrage des TÜV-Verbands aus dem Jahr 2024 fast ein Fünftel der
    Befragten schon einmal zu einem professionell aufbereiteten Gerät gegriffen.
    Auch 15 Prozent der Unternehmen setzen auf refurbished IT, wie der
    Digitalverband bitkom im gleichen Jahr ermittelt hat.

    Professionelle IT-Aufbereitung kombiniert mit sozialem Unternehmertum

    Als zertifizierter IT-Refurbisher kauft afb gebrauchte IT- und Mobilgeräte von
    Unternehmen und Behörden an, übernimmt den gesamten Prozess von der Abholung mit
    eigener Logistik, der datensicheren Löschung und technischen Aufbereitung bis
    zum Verkauf im Online-Shop oder in lokalen Shops vor Ort. afb trägt damit zu
    einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft im IT-Sektor bei und ist gleichzeitig ein
    Vorreiter für Inklusion und soziales Unternehmertum: Fast die Hälfte der
    Belegschaft sind Menschen mit Behinderungen, beschäftigt am ersten Arbeitsmarkt.
    Daniel Büchle betont: "Als IT-Dienstleister und Inklusionsunternehmen mit
    nachweislich sozialem und ökologischem Impact beweisen wir tagtäglich, dass eine
    soziale Kreislaufwirtschaft mit Green IT möglich ist."

