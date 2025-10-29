Stiftung Warentest
IT-Refurbisher afb social & green IT ist bester Online-Shop für refurbished Apple- und Windows-Laptops (FOTO)
Ettlingen (ots) - Der IT-Refurbisher afb social & green IT ist einer der
Testsieger im aktuellen Vergleich der Stiftung Warentest 09/2025. Der
Online-Shop von afb wurde als "Bester Online-Shop für refurbished Apple- und
Windows-Laptops" ausgezeichnet. Damit stellt afb einmal mehr seine hohe
Professionalität in der Wiederaufbereitung gebrauchter IT-Hardware unter Beweis.
Getestet wurden Apple- und Windows-Geräte aus Shops von acht verschiedenen
Anbietern. Stiftung Warentest prüfte die dort gekauften Laptops unter anderem
auf den äußeren Zustand, die Aktualität des Betriebssystems, die Funktionalität
der verbauten Komponenten und die Akkulaufzeit. Ebenfalls mit in die Wertung
flossen die Beschreibung der Geräte im Online-Shop, die Abwicklung des Einkaufs
und der Kundenservice. Das Ergebnis zeigt: Der Online-Shop von afb social &
green IT ist der beste Anbieter in der Rubrik "Online-Shops für refurbished
Apple- und Windows-Laptops" von Stiftung Warentest 09/2025 mit der Gesamtnote
gut (2,2).
Entscheidungshilfe für Unternehmen und Verbraucher
Daniel Büchle, Geschäftsführer von afb social & green IT, sagt: "Das
hervorragende Testergebnis bestätigt, dass wir unserem Anspruch als Premium
Refurbisher gerecht werden. Unsere Partner und Kunden vertrauen zu Recht auf
unsere Erfahrung, unsere Kompetenz und unsere strengen Anforderungen im
Refurbishing-Prozess." Mit 20 Standorten in fünf Ländern ist afb social & green
IT das größte gemeinnützige IT-Unternehmen Europas und einer der wenigen
Microsoft Authorized Refurbisher in Deutschland. Der Dienstleister
veröffentlicht jährlich in einem detaillierten Wirkungsbericht, welche Rohstoffe
und Ressourcen durch die Aufbereitung der IT-Geräte eingespart werden, und sorgt
so für Transparenz.
Mit dem aktuellen Vergleich von Refurbishern liefert Stiftung Warentest jetzt
eine weitere Entscheidungshilfe, denn der Markt für wiederaufbereitete IT
wächst. Viele Unternehmen und Privatpersonen wählen inzwischen bewusst die
ressourcenschonende Alternative. So haben laut einer repräsentativen
Verbraucherumfrage des TÜV-Verbands aus dem Jahr 2024 fast ein Fünftel der
Befragten schon einmal zu einem professionell aufbereiteten Gerät gegriffen.
Auch 15 Prozent der Unternehmen setzen auf refurbished IT, wie der
Digitalverband bitkom im gleichen Jahr ermittelt hat.
Professionelle IT-Aufbereitung kombiniert mit sozialem Unternehmertum
Als zertifizierter IT-Refurbisher kauft afb gebrauchte IT- und Mobilgeräte von
Unternehmen und Behörden an, übernimmt den gesamten Prozess von der Abholung mit
eigener Logistik, der datensicheren Löschung und technischen Aufbereitung bis
zum Verkauf im Online-Shop oder in lokalen Shops vor Ort. afb trägt damit zu
einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft im IT-Sektor bei und ist gleichzeitig ein
Vorreiter für Inklusion und soziales Unternehmertum: Fast die Hälfte der
Belegschaft sind Menschen mit Behinderungen, beschäftigt am ersten Arbeitsmarkt.
Daniel Büchle betont: "Als IT-Dienstleister und Inklusionsunternehmen mit
nachweislich sozialem und ökologischem Impact beweisen wir tagtäglich, dass eine
soziale Kreislaufwirtschaft mit Green IT möglich ist."
Mehr Informationen und Bildmaterial unter: afb social & green IT (https://www.de
r-pressedienst.de/wirtschaft/wirtschaft-it/stiftung-warentest-it-refurbisher-afb
-ueberzeugt-durch-qualitaet/)
