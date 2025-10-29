IT-Refurbisher afb social & green IT ist bester Online-Shop für refurbished Apple- und Windows-Laptops (FOTO)

Ettlingen (ots) - Der IT-Refurbisher afb social & green IT ist einer der

Testsieger im aktuellen Vergleich der Stiftung Warentest 09/2025. Der

Online-Shop von afb wurde als "Bester Online-Shop für refurbished Apple- und

Windows-Laptops" ausgezeichnet. Damit stellt afb einmal mehr seine hohe

Professionalität in der Wiederaufbereitung gebrauchter IT-Hardware unter Beweis.



Getestet wurden Apple- und Windows-Geräte aus Shops von acht verschiedenen

Anbietern. Stiftung Warentest prüfte die dort gekauften Laptops unter anderem

auf den äußeren Zustand, die Aktualität des Betriebssystems, die Funktionalität

der verbauten Komponenten und die Akkulaufzeit. Ebenfalls mit in die Wertung

flossen die Beschreibung der Geräte im Online-Shop, die Abwicklung des Einkaufs

und der Kundenservice. Das Ergebnis zeigt: Der Online-Shop von afb social &

green IT ist der beste Anbieter in der Rubrik "Online-Shops für refurbished

Apple- und Windows-Laptops" von Stiftung Warentest 09/2025 mit der Gesamtnote

gut (2,2).









Daniel Büchle, Geschäftsführer von afb social & green IT, sagt: "Das

hervorragende Testergebnis bestätigt, dass wir unserem Anspruch als Premium

Refurbisher gerecht werden. Unsere Partner und Kunden vertrauen zu Recht auf

unsere Erfahrung, unsere Kompetenz und unsere strengen Anforderungen im

Refurbishing-Prozess." Mit 20 Standorten in fünf Ländern ist afb social & green

IT das größte gemeinnützige IT-Unternehmen Europas und einer der wenigen

Microsoft Authorized Refurbisher in Deutschland. Der Dienstleister

veröffentlicht jährlich in einem detaillierten Wirkungsbericht, welche

und Ressourcen durch die Aufbereitung der IT-Geräte eingespart werden, und sorgt

so für Transparenz.



Mit dem aktuellen Vergleich von Refurbishern liefert Stiftung Warentest jetzt

eine weitere Entscheidungshilfe, denn der Markt für wiederaufbereitete IT

wächst. Viele Unternehmen und Privatpersonen wählen inzwischen bewusst die

ressourcenschonende Alternative. So haben laut einer repräsentativen

Verbraucherumfrage des TÜV-Verbands aus dem Jahr 2024 fast ein Fünftel der

Befragten schon einmal zu einem professionell aufbereiteten Gerät gegriffen.

Auch 15 Prozent der Unternehmen setzen auf refurbished IT, wie der

Digitalverband bitkom im gleichen Jahr ermittelt hat.



Professionelle IT-Aufbereitung kombiniert mit sozialem Unternehmertum



Als zertifizierter IT-Refurbisher kauft afb gebrauchte IT- und Mobilgeräte von

Unternehmen und Behörden an, übernimmt den gesamten Prozess von der Abholung mit

eigener Logistik, der datensicheren Löschung und technischen Aufbereitung bis

zum Verkauf im Online-Shop oder in lokalen Shops vor Ort. afb trägt damit zu

einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft im IT-Sektor bei und ist gleichzeitig ein

Vorreiter für Inklusion und soziales Unternehmertum: Fast die Hälfte der

Belegschaft sind Menschen mit Behinderungen, beschäftigt am ersten Arbeitsmarkt.

Daniel Büchle betont: "Als IT-Dienstleister und Inklusionsunternehmen mit

nachweislich sozialem und ökologischem Impact beweisen wir tagtäglich, dass eine

soziale Kreislaufwirtschaft mit Green IT möglich ist."



Mehr Informationen und Bildmaterial unter: afb social & green IT (https://www.de

r-pressedienst.de/wirtschaft/wirtschaft-it/stiftung-warentest-it-refurbisher-afb

-ueberzeugt-durch-qualitaet/)



