    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft Safran auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Safran von 332 auf 349 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Robert Czerwensky verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Rüstungskonzern mit der Vorlage seiner Umsatzzahlen den Ausblick angehoben habe. Der bessere Ausblick sei ein Zeichen der Stärke, da auch erwartete Zusatzkosten aus den US-Zöllen berücksichtigt worden seien. Er habe nun seine Schätzungen erhöht./rob/ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 304,3EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 16:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Robert Czerwensky
    Analysiertes Unternehmen: Safran
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 318,68, was eine Steigerung von +4,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft Safran auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Safran von 332 auf 349 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Robert Czerwensky verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Rüstungskonzern mit der Vorlage seiner …