DStV-Qualitätssiegel 2.0
DQS stärkt Qualität und Vertrauen in der Steuerberatung / ISO 9001 integraler Bestandteil für ein zertifiziertes Kanzleimanagement (FOTO)
Zertifizierung DStV QS 2.0
Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von
Managementsystemen (DQS) bekräftigt ihre langjährige Partnerschaft mit dem
Deutschen Steuerberaterverband e.V. (DStV) und startet die Auditierung und
Zertifizierung nach dem weiterentwickelten DStV-Qualitätssiegel (https://www.dqs
global.com/de/zertifizieren/dstv-qualitaetssiegel?utm_source=presseportal&utm_me
dium=referral&utm_campaign=de-gmbh-presseinformationen-2025&utm_content=pi-2025-
10-28) . Das überarbeitete Regelwerk kombiniert den spezifisch auf
Steuerberatungskanzleien zugeschnittenen Ansatz mit den Anforderungen der
internationalen Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 und führt so zu einem Plus an
Wirksamkeit, Transparenz und Marktakzeptanz. Ein weiteres Plus des
DStV-Qualitätssiegels 2.0 ist die Erfüllung der Akkreditierungsanforderungen der
Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS). Damit wird die Qualitätssicherung in
Steuerberatungskanzleien auf eine neue, rechtssichere und international
anschlussfähige Basis gestellt.
Langjährige Partnerschaft und ausgewiesene Audit-Expertise
Seit vielen Jahren ist die DQS vom DStV zugelassener Zertifizierungspartner und
verfügt über eine ausgewiesene Expertise in der Auditierung und Zertifizierung
von Steuerberatungskanzleien. Die Auditorinnen und Auditoren der DQS sind nach
DIN EN ISO/IEC 17021-1 akkreditiert und erfüllen höchste Anforderungen an
Kompetenz, Methodik und Unabhängigkeit. Damit gewährleistet die DQS, dass alle
Zertifikate auf dem Prinzip der Gleichwertigkeit basieren - unabhängig davon,
welches Auditteam eine Kanzlei prüft. Dieses sogenannte Äquivalenzprinzip
sichert objektive, nachvollziehbare Ergebnisse und einen bundesweit
einheitlichen Qualitätsstandard.
Kombination aus branchenspezifischem Ansatz und ISO 9001
Das DStV-Qualitätssiegel 2.0 baut auf der Norm DIN EN ISO 9001:2015 auf und
erweitert sie um die berufsrechtlichen und mandatsspezifischen Anforderungen der
Steuerberatung. Es definiert die Struktur eines wirksamen
Qualitätsmanagementsystems entlang der vier zentralen Elemente Strategie,
Kanzleimanagement, Leistungsprozesse und Unterstützungsprozesse.
Mit der Weiterentwicklung zur Version 2.0 wurden aktuelle Themenfelder
aufgenommen - darunter Digitalisierungsstrategie, Marktpositionierung, Chancen-
und Risikobewertung, Personalmanagement sowie ein verbindlicher
Managementbericht. Damit unterstützt das Siegel Kanzleien dabei, strategische
und operative Fragen des Kanzleimanagements systematisch und messbar zu
