DQS stärkt Qualität und Vertrauen in der Steuerberatung / ISO 9001 integraler Bestandteil für ein zertifiziertes Kanzleimanagement (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von

Managementsystemen (DQS) bekräftigt ihre langjährige Partnerschaft mit dem

Deutschen Steuerberaterverband e.V. (DStV) und startet die Auditierung und

Zertifizierung nach dem weiterentwickelten DStV-Qualitätssiegel (https://www.dqs

global.com/de/zertifizieren/dstv-qualitaetssiegel?utm_source=presseportal&utm_me

dium=referral&utm_campaign=de-gmbh-presseinformationen-2025&utm_content=pi-2025-

10-28) . Das überarbeitete Regelwerk kombiniert den spezifisch auf

Steuerberatungskanzleien zugeschnittenen Ansatz mit den Anforderungen der

internationalen Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 und führt so zu einem Plus an

Wirksamkeit, Transparenz und Marktakzeptanz. Ein weiteres Plus des

DStV-Qualitätssiegels 2.0 ist die Erfüllung der Akkreditierungsanforderungen der

Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS). Damit wird die Qualitätssicherung in

Steuerberatungskanzleien auf eine neue, rechtssichere und international

anschlussfähige Basis gestellt.









Seit vielen Jahren ist die DQS vom DStV zugelassener Zertifizierungspartner und

verfügt über eine ausgewiesene Expertise in der Auditierung und Zertifizierung

von Steuerberatungskanzleien. Die Auditorinnen und Auditoren der DQS sind nach

DIN EN ISO/IEC 17021-1 akkreditiert und erfüllen höchste Anforderungen an

Kompetenz, Methodik und Unabhängigkeit. Damit gewährleistet die DQS, dass alle

Zertifikate auf dem Prinzip der Gleichwertigkeit basieren - unabhängig davon,

welches Auditteam eine Kanzlei prüft. Dieses sogenannte Äquivalenzprinzip

sichert objektive, nachvollziehbare Ergebnisse und einen bundesweit

einheitlichen Qualitätsstandard.



Kombination aus branchenspezifischem Ansatz und ISO 9001



Das DStV-Qualitätssiegel 2.0 baut auf der Norm DIN EN ISO 9001:2015 auf und

erweitert sie um die berufsrechtlichen und mandatsspezifischen Anforderungen der

Steuerberatung. Es definiert die Struktur eines wirksamen

Qualitätsmanagementsystems entlang der vier zentralen Elemente Strategie,

Kanzleimanagement, Leistungsprozesse und Unterstützungsprozesse.



Mit der Weiterentwicklung zur Version 2.0 wurden aktuelle Themenfelder

aufgenommen - darunter Digitalisierungsstrategie, Marktpositionierung, Chancen-

und Risikobewertung, Personalmanagement sowie ein verbindlicher

Managementbericht. Damit unterstützt das Siegel Kanzleien dabei, strategische

und operative Fragen des Kanzleimanagements systematisch und messbar zu Seite 1 von 2 Seite 2 ►





