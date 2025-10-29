    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    DStV-Qualitätssiegel 2.0

    DQS stärkt Qualität und Vertrauen in der Steuerberatung / ISO 9001 integraler Bestandteil für ein zertifiziertes Kanzleimanagement (FOTO)

    Zertifizierung DStV QS 2.0
    Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von
    Managementsystemen (DQS) bekräftigt ihre langjährige Partnerschaft mit dem
    Deutschen Steuerberaterverband e.V. (DStV) und startet die Auditierung und
    Zertifizierung nach dem weiterentwickelten DStV-Qualitätssiegel (https://www.dqs
    global.com/de/zertifizieren/dstv-qualitaetssiegel?utm_source=presseportal&utm_me
    dium=referral&utm_campaign=de-gmbh-presseinformationen-2025&utm_content=pi-2025-
    10-28) . Das überarbeitete Regelwerk kombiniert den spezifisch auf
    Steuerberatungskanzleien zugeschnittenen Ansatz mit den Anforderungen der
    internationalen Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 und führt so zu einem Plus an
    Wirksamkeit, Transparenz und Marktakzeptanz. Ein weiteres Plus des
    DStV-Qualitätssiegels 2.0 ist die Erfüllung der Akkreditierungsanforderungen der
    Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS). Damit wird die Qualitätssicherung in
    Steuerberatungskanzleien auf eine neue, rechtssichere und international
    anschlussfähige Basis gestellt.

    Langjährige Partnerschaft und ausgewiesene Audit-Expertise

    Seit vielen Jahren ist die DQS vom DStV zugelassener Zertifizierungspartner und
    verfügt über eine ausgewiesene Expertise in der Auditierung und Zertifizierung
    von Steuerberatungskanzleien. Die Auditorinnen und Auditoren der DQS sind nach
    DIN EN ISO/IEC 17021-1 akkreditiert und erfüllen höchste Anforderungen an
    Kompetenz, Methodik und Unabhängigkeit. Damit gewährleistet die DQS, dass alle
    Zertifikate auf dem Prinzip der Gleichwertigkeit basieren - unabhängig davon,
    welches Auditteam eine Kanzlei prüft. Dieses sogenannte Äquivalenzprinzip
    sichert objektive, nachvollziehbare Ergebnisse und einen bundesweit
    einheitlichen Qualitätsstandard.

    Kombination aus branchenspezifischem Ansatz und ISO 9001

    Das DStV-Qualitätssiegel 2.0 baut auf der Norm DIN EN ISO 9001:2015 auf und
    erweitert sie um die berufsrechtlichen und mandatsspezifischen Anforderungen der
    Steuerberatung. Es definiert die Struktur eines wirksamen
    Qualitätsmanagementsystems entlang der vier zentralen Elemente Strategie,
    Kanzleimanagement, Leistungsprozesse und Unterstützungsprozesse.

    Mit der Weiterentwicklung zur Version 2.0 wurden aktuelle Themenfelder
    aufgenommen - darunter Digitalisierungsstrategie, Marktpositionierung, Chancen-
    und Risikobewertung, Personalmanagement sowie ein verbindlicher
    Managementbericht. Damit unterstützt das Siegel Kanzleien dabei, strategische
    und operative Fragen des Kanzleimanagements systematisch und messbar zu
