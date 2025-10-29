Binect AG: EBITDA-Prognose gesenkt, Umsatzprognose stabil.
Trotz gesenkter EBITDA-Prognose blickt die Binect AG optimistisch auf ein Umsatzwachstum und setzt auf innovative Lösungen zur Profitabilitätssteigerung.
Foto: adobe.stock.com
- Binect AG hat die EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, erwartet jedoch weiterhin ein Umsatzwachstum von 2,5 bis 5,0 Prozent.
- Die Anpassung der EBITDA-Prognose basiert auf aktuellen Forecast-Zahlen, die ein positives EBITDA, jedoch leicht unter dem Vorjahresniveau vorsehen.
- Der Konzern weist auf Unsicherheiten durch Entscheidungsstau in Mittelstand und Behörden sowie wirtschaftliche Probleme von Bestandskunden hin.
- Neuverträge aus dem Sommer sind noch nicht produktiv genutzt worden, und Verhandlungen mit potenziellen Neukunden konnten nicht abgeschlossen werden.
- Ein Rückgang der Sendungsmengen bei einem größeren Bestandskunden hat sich fortgesetzt, was das Umsatzwachstum bremst und zu einem abweichenden Umsatz-Mix mit geringeren Margen führt.
- Binect arbeitet an der Optimierung des Leistungsangebots, einschließlich neuer Self-Service-Varianten und digitaler Zustellungsoptionen, um die Profitabilität zu stärken.
Der Kurs von Binect lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,31 % im Plus.
0,00 %
-1,19 %
-1,78 %
-9,29 %
-17,00 %
-25,23 %
-39,15 %
-91,56 %
-91,44 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte