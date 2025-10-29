Ausnahmeregel für deutsche Rosneft-Tochter

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die unter Treuhand stehende deutsche Tochter von Rosneft ist von den neuen US-Sanktionen gegen den russischen Ölsektor vorläufig ausgenommen worden. Das US-Finanzministerium veröffentlichte eine entsprechende Regelung, nach der bis Ende April 2026 mit Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing Geschäfte gemacht werden dürfen. Auch Firmen, die mindestens zur Hälfte den Unternehmen gehören, sind von den Sanktionen vorübergehend befreit.

Am Dienstag hatte bereits ein Sprecher von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) einen solchen Schritt angekündigt. Die zuständigen US-Behörden hätten eine Ausnahmeregelung zugesichert.