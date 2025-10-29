Deutsche Rohstoff: Hohe Nachfrage nach Anleihe 2025/2030!
Die Deutsche Rohstoff AG startet mit ihrer 5. Anleihe durch und trifft auf überwältigende Nachfrage. Die 6%-Anleihe zieht Investoren an wie ein Magnet. Schon jetzt übersteigt die Nachfrage das Zielvolumen, was eine vorzeitige Schließung wahrscheinlich macht.
Foto: adobe.stock.com
- Die Deutsche Rohstoff AG hat am 27. Oktober 2025 ein öffentliches Angebot für ihre 5. Anleihe mit einem Kupon von 6% gestartet.
- Die Nachfrage nach der Anleihe ist außergewöhnlich hoch und übersteigt bereits in den ersten Tagen das Zielvolumen.
- Aufgrund der hohen Nachfrage wird eine vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist wahrscheinlich, möglicherweise bereits in der kommenden Woche.
- Der Laufzeitbeginn und die Notierungsaufnahme der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Börse sind für den 13. November 2025 geplant.
- Die Emission wird von Montega Markets GmbH als Vermittler und Wolfgang Steubing AG als Sole Lead Manager begleitet.
- Die Anleihe ist an mehreren Börsen notiert, darunter Frankfurt, Berlin und Düsseldorf.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsbericht Q3 2025, bei Deutsche Rohstoff ist am 14.11.2025.
