    Deutsche Rohstoff: Hohe Nachfrage nach Anleihe 2025/2030!

    Die Deutsche Rohstoff AG startet mit ihrer 5. Anleihe durch und trifft auf überwältigende Nachfrage. Die 6%-Anleihe zieht Investoren an wie ein Magnet. Schon jetzt übersteigt die Nachfrage das Zielvolumen, was eine vorzeitige Schließung wahrscheinlich macht.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Deutsche Rohstoff AG hat am 27. Oktober 2025 ein öffentliches Angebot für ihre 5. Anleihe mit einem Kupon von 6% gestartet.
    • Die Nachfrage nach der Anleihe ist außergewöhnlich hoch und übersteigt bereits in den ersten Tagen das Zielvolumen.
    • Aufgrund der hohen Nachfrage wird eine vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist wahrscheinlich, möglicherweise bereits in der kommenden Woche.
    • Der Laufzeitbeginn und die Notierungsaufnahme der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Börse sind für den 13. November 2025 geplant.
    • Die Emission wird von Montega Markets GmbH als Vermittler und Wolfgang Steubing AG als Sole Lead Manager begleitet.
    • Die Anleihe ist an mehreren Börsen notiert, darunter Frankfurt, Berlin und Düsseldorf.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsbericht Q3 2025, bei Deutsche Rohstoff ist am 14.11.2025.

    Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 48,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,52 % im Minus.


    Deutsche Rohstoff

    -0,62 %
    -3,03 %
    +2,34 %
    +19,53 %
    +35,73 %
    +87,70 %
    +578,67 %
    +201,81 %
    +470,63 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
