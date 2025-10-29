Freiheit und Unternehmertum
Publizistik-Preis für Dr. Dr. Rainer Zitelmann
Der neue Publizistik-Preis des „Innovator des Jahres“ geht an Dr. Dr. Rainer Zitelmann, eine der prägnantesten Stimmen für Freiheit, Unternehmertum und marktwirtschaftliche Vernunft in Deutschland.
Deutschland steckt im Reformstau, das ist längst kein Geheimnis mehr. Bürokratie bremst Innovation, marktwirtschaftliches Denken gerät zunehmend in die Defensive. Umso wichtiger sind Stimmen, die sich klar für Freiheit, Unternehmertum und Eigenverantwortung einsetzen. Genau solche Stimmen will der neue Publizistik-Preis des „Innovator des Jahres“ würdigen. Und die erste Auszeichnung geht an niemand Geringeren als Dr. Dr. Rainer Zitelmann.
Der Historiker, Soziologe, Investor und Autor hat sich seit Jahrzehnten als eine der prägnantesten Stimmen für marktwirtschaftliche Prinzipien etabliert. Seine Botschaft ist klar formuliert: Innovation entsteht nur dort, wo unternehmerische Freiheit möglich ist. Zitelmann, der über 30 Bücher in 35 Sprachen veröffentlicht hat, verbindet wissenschaftliche Tiefe mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für Leistungsbereitschaft und Selbstverantwortung.
Zitelmanns publizistische Reichweite ist international. Er schreibt und gibt Interviews für renommierte Medien wie das Wall Street Journal, Forbes, Le Monde, FAZ, Spiegel, Welt oder die Neue Zürcher Zeitung. Zugleich produziert er Dokumentarfilme über die wirtschaftliche Entwicklung nach dem Sozialismus, etwa „Life behind the Berlin Wall“ oder „Vietnam – Beating Poverty with Market Economy“.
Mit dem neuen Publizistik-Preis wird sein Wirken nun offiziell gewürdigt. Die Verleihung findet am 14. November 2025 in Berlin im Rahmen des Events Innovator des Jahres statt. Zu den bisherigen Preisträgern der Hauptveranstaltung zählen Persönlichkeiten wie Wladimir Klitschko, Oliver Kahn oder der Unternehmer Dirk Roßmann. Dieses Jahr wird zudem Professor Hermann Simon, der Begründer des Begriffs „Hidden Champions“, ausgezeichnet.
Mit Rainer Zitelmann erhält ein Mann den Preis, der wie kaum ein anderer für marktwirtschaftliche Vernunft und intellektuellen Mut steht. Werte, die Deutschland dringender braucht denn je.
