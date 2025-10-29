Publizistik-Preis für Dr. Dr. Rainer Zitelmann

Deutschland steckt im Reformstau, das ist längst kein Geheimnis mehr. Bürokratie bremst Innovation, marktwirtschaftliches Denken gerät zunehmend in die Defensive. Umso wichtiger sind Stimmen, die sich klar für Freiheit, Unternehmertum und Eigenverantwortung einsetzen. Genau solche Stimmen will der neue Publizistik-Preis des „Innovator des Jahres“ würdigen. Und die erste Auszeichnung geht an niemand Geringeren als Dr. Dr. Rainer Zitelmann.

Der Historiker, Soziologe, Investor und Autor hat sich seit Jahrzehnten als eine der prägnantesten Stimmen für marktwirtschaftliche Prinzipien etabliert. Seine Botschaft ist klar formuliert: Innovation entsteht nur dort, wo unternehmerische Freiheit möglich ist. Zitelmann, der über 30 Bücher in 35 Sprachen veröffentlicht hat, verbindet wissenschaftliche Tiefe mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für Leistungsbereitschaft und Selbstverantwortung.