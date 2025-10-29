Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas

Das Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist von großer Unsicherheit geprägt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 20%, was zu Spekulationen über Insolvenz führte. Während einige Anleger auf mögliche Probleme hinweisen, betonen andere die solide Unternehmensleistung und langfristige Perspektiven. Die Diskussion zeigt eine gespannte Gemengelage zwischen kurzfristiger Angst und langfristigem Vertrauen.