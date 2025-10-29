Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.10.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
adidas
Tagesperformance: -9,96 %
Platz 1
Performance 1M: +1,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist von großer Unsicherheit geprägt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 20%, was zu Spekulationen über Insolvenz führte. Während einige Anleger auf mögliche Probleme hinweisen, betonen andere die solide Unternehmensleistung und langfristige Perspektiven. Die Diskussion zeigt eine gespannte Gemengelage zwischen kurzfristiger Angst und langfristigem Vertrauen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 2
Performance 1M: -2,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war rückläufig. Viele Nutzer äußern Skepsis gegenüber Analystenprognosen und erwarten schlechte Zahlen aufgrund hoher Lagerbestände. Technisch gesehen muss der Kurs über 30€ steigen, um positive Impulse zu setzen, was derzeit nicht in Sicht ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +5,40 %
Platz 3
Performance 1M: +1,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Trotz eines Gewinnrückgangs von 6% in den letzten 14 Tagen zeigt der Kurs einen Anstieg von 6%, was auf bessere als erwartete Unternehmenszahlen hinweist. Anleger schätzen die Marke und erwarten positive Entwicklungen, was sich in der Kursreaktion widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 4
Performance 1M: -2,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, mit einer Kursentwicklung von +6,5 % in den letzten 14 Tagen. Anleger erwarten, dass die Aktie auf 40 € steigen könnte, insbesondere nach Rekordergebnissen. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Rentabilität im Vergleich zu internationalen Banken. Die Diskussion zeigt eine optimistische Marktstimmung, während einige Anleger die Bank weiterhin kritisch betrachten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
SAP
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 5
Performance 1M: +3,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Spekulation um die Übernahme von BlackLine den Kurs belastet hat, bleibt UBS optimistisch mit einem Kursziel von 300 Euro. Einige Anleger sehen die Situation als Kaufgelegenheit, trotz der negativen Kursentwicklung der letzten 14 Tage.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
RWE
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 6
Performance 1M: +8,43 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 7
Performance 1M: +5,39 %
Symrise
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 8
Performance 1M: +5,34 %
Commerzbank
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 9
Performance 1M: -7,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs um 17%, mit einem Anstieg von bis zu 60,66% an einem Tag. Positive Q3-Zahlen der Deutschen Bank und die Entscheidung der UC, keine Anteile abzugeben, stärken das Vertrauen. Anleger sind optimistisch, solange keine negativen Entwicklungen aus den USA kommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 10
Performance 1M: +1,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Milliardenprojekts mit Nvidia fiel der Kurs in den letzten 14 Tagen um 1,66%. Analysten empfehlen Kauf, doch die Aktie gilt als langweilig. Die T-Mobile-Sparte wird kritisch betrachtet, und es besteht der Wunsch nach mehr Innovation, um das Anlegerinteresse zu steigern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Fresenius
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 11
Performance 1M: +6,81 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 74,51%
|PUT: 25,49%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 49,02 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
