Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Draegerwerk
Tagesperformance: -6,73 %
Platz 1
Performance 1M: +21,27 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 2
Performance 1M: +26,96 %
Performance 1M: +26,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Quartalsverlusts wird eine Stabilität des Kurses wahrgenommen. Einige Anleger erwarten einen Anstieg auf 80 Euro bis Jahresende, während andere auf die gesunkenen Umsätze und EBITDA hinweisen. Die Unsicherheit über die zukünftige Nachfrage bleibt ein zentrales Thema.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
SAP
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 3
Performance 1M: +3,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Spekulation um die Übernahme von BlackLine den Kurs belastet hat, bleibt UBS optimistisch mit einem Kursziel von 300 Euro. Einige Anleger sehen die Situation als Kaufgelegenheit, trotz der negativen Kursentwicklung der letzten 14 Tage.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Kontron
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 4
Performance 1M: -20,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Unsicherheit nach einem Kursrückgang von 25 auf 21 Euro in den letzten 14 Tagen. Diskussionen über Leerverkäufe und die geringe Kaufbereitschaft dominieren, während einige Anleger die fundamentalen Daten als stark erachten und auf eine Erholung hoffen. Insgesamt herrscht eine Mischung aus Skepsis und Optimismus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.
Bechtle
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 5
Performance 1M: -6,67 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 6
Performance 1M: +1,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Milliardenprojekts mit Nvidia fiel der Kurs in den letzten 14 Tagen um 1,66%. Analysten empfehlen Kauf, doch die Aktie gilt als langweilig. Die T-Mobile-Sparte wird kritisch betrachtet, und es besteht der Wunsch nach mehr Innovation, um das Anlegerinteresse zu steigern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 7
Performance 1M: 0,00 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 8
Performance 1M: -7,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Eröffnung eines Verbindungsbüros in der Ukraine und die Erhöhung des Book-to-Bill-Verhältnisses auf 1,6 bis 1,9 stärken das Vertrauen in die zukünftige Auftragslage. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen zugelegt, jedoch bestehen weiterhin geopolitische Risiken, die die Kursentwicklung beeinflussen könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
