Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Quartalsverlusts wird eine Stabilität des Kurses wahrgenommen. Einige Anleger erwarten einen Anstieg auf 80 Euro bis Jahresende, während andere auf die gesunkenen Umsätze und EBITDA hinweisen. Die Unsicherheit über die zukünftige Nachfrage bleibt ein zentrales Thema.